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藝術跨界「水•彩」劇場 嘉義首站公演獲好評

2019-04-28 11:49聯合報 記者魯永明╱即時報導

台師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心，盛大公演下午及晚間共2場，湧入大批觀眾，全劇透過教授楊恩生水彩畫作，結合音樂、舞蹈、打擊樂、劇場聲效、生態影像，以藝術呼應生態之美。

台師大傑出校友、嘉義市長黃敏惠帶文化局代理局長林金龍，全程觀賞，感動劇場表演穿透力 ，表演結束，受邀致詞說「觀賞生態主題劇場，喚起我們有共同責任，要把共同生態、永續經營，共同的愛，找回來，讓地球-我們的母親，不再哭泣，相信我們可以做得到 ！」

以生態永續為訴求跨藝術多媒體劇場，楊恩生教授拿彩筆上台，在鋼琴博士童仲頤右臉肩部位，彩繪花豹紋路，童光腳Ｙ演奏，莫嵐蘭等6名舞者精彩舞蹈，表演過程多次舞動下台與觀眾互動，展演共分為:授記、涓滴、靈動、奔騰、逆變、孤絕、回光等七主題，透過楊恩生畫作、音樂、彩繪、舞蹈、詩作、劇場聲效、原生態影像等多樣化表現，為觀眾帶來身歷其境視覺與聽覺盛宴，表演結束，令觀眾迴盪不已。

身兼「水•彩」編導與製作人的台師大表演所所長夏學理教授說「地球只有一個，生態必須永續」，他說，地處阿里山下的嘉縣市，長期耕耘生態永續，嘉縣在「低碳永續家園」政策下，去年勇奪國家環境教育獎特優獎；嘉市2004年就設置永續發展委員會，協調推動生物多樣性保育，另也因嘉縣鳥藍腹鷴是《水•彩》演出關鍵意象，嘉市長黃敏惠是台師大傑出校友，因此特擇定嘉縣市為台灣巡演首站。

他表示，演出重要功臣之一投影設備技術，感謝長期關注「節能環保愛地球」台達電子企業，「水‧彩」劇場因台達電關聯企業Digital Projection全力支援超高階投影，使表演更加精妙絕倫。

臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣...
臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心，盛大公演，楊恩生教授（右）拿彩筆上台，在鋼琴博士童仲頤右臉肩部位，彩繪花豹紋路。圖／夏學理提供
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臺師大傑出校友、嘉義市長黃敏惠（右二）全程觀賞，感動劇場表演穿透力 ，表演結束，...
臺師大傑出校友、嘉義市長黃敏惠（右二）全程觀賞，感動劇場表演穿透力 ，表演結束，受邀致詞。記者魯永明／攝影
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臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣...
臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心，盛大公演，演出團隊合影。圖／夏學理提供
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臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣...
臺師大表演藝術研究所策劃製作「水•彩」生態多媒體劇場，台灣巡演首站，昨天在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心盛大公演，全劇透過教授楊恩生水彩畫作，結合音樂、舞蹈、打擊樂、劇場聲效、生態影像，以藝術呼應生態之美。圖／夏學理提供
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