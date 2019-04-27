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廢棄車站用地華麗變身 將成賞櫻追火車新景點

2019-04-27 21:30聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣吉安干城火車站廢站近25年，一旁閒置空地鄰近鐵道，是鐵道迷追火車的拍照聖地，吉安鄉公所與鐵路局合作，集結社區、民眾之力，打造「干城鐵道櫻花公園」，今天廣邀民眾種下205株櫻花樹，鄉長游淑貞還要向台鐵爭取撥用3節舊車廂，彩繪成「賞櫻專車」，營造特色打卡景點。

干城鐵道櫻花公園位於舊干城車站北側，面積約0.8公頃，為配合縣長徐榛蔚的花園城市政策，鄉長游淑貞盤點鄉內閒置空間，並與台鐵協調獲同意，今天舉辦百人種櫻活動，前縣長傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、台鐵花蓮運務段長吳金添、台開集團董事長邱復生，還有多位地方民意代表、村長、部落頭目、社團領袖等人共襄盛舉，手植205株櫻花。

玉里國中老師梁少鳳即將退休，認養45株櫻花，作為送給自己的退休禮物，為她數十年教育旅程畫下完美句點；今天參與植樹的溫姓鄉民期待，明年花開後，搭配一旁特色鐵道景觀，能成為鄉內觀光地標。

鄉長游淑貞感謝干城社區、村長等57個單位，協助維護鐵道櫻花公園，公所將函文向鐵路局爭取撥用3節閒置車廂，外觀以櫻花為主題彩繪，打造成「賞櫻專列」，未來園區內將設置5處觀景打卡點，也要與台鐵協鐵，未來列車經過該路段時可以「開慢一點」，讓旅客欣賞公園繁花錦簇的美景，鐵道迷也能夠捕捉列車通過的剎那美景。

鄉公所表示，舊干城車站南側還有一塊約0.6公頃空地，未來計畫讓櫻花公園再擴大，並逐步在鄉內各部落種下指定花種，讓吉安鄉成為一年四季繁花盛開的美麗花園城市。

花蓮縣吉安鄉公所在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。記...
花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。記者王燕華／攝影
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花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。圖...
花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，打造干城鐵道櫻花公園。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，前縣長傅崐萁（右2起）、...
花蓮縣吉安鄉公所今邀地方社團、民眾共同在鐵道旁廣植櫻花，前縣長傅崐萁（右2起）、鄉長游淑貞、前台北縣長周錫瑋等人共襄盛舉。記者王燕華／攝影
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鐵道迷櫻花台鐵
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