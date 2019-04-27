崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主與七矮人立體彩繪是熱門拍照景點，創作者彩繪老師曾進成4年前，接受雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請創作，隨著新鮮感消失，遊客減少，最近曾進成重返好美里，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話形象，不同kuso造型白雪公主創造話題吸睛，遊客看了直呼可愛，遊客又回籠，小漁村再現人潮。

原先立體彩繪辣妹白雪公主，身材纖細，穿暴乳公主裝，有天使臉孔，魔鬼身材，4月起辣妹大變裝，白雪公主巧妙大變身，大大眼睛，無辜眼神，讓人立馬融化，可愛白雪公主愛玩COSPLAY，變裝成美國隊長、蜘蛛人、青蚵仔嫂等角色，潛伏巷弄間，一個按耐不住吃毒蘋果，變成圓胖瞇瞇眼。

好美里純樸寧靜小漁村，因藝術家曾進成立體彩繪，一夕成知名彩繪村，成為雲嘉南濱海國家風景區假日車水馬龍熱門景點，3D彩繪融入在地濱海風情及無限想像力，曾進成說，靈感來自迪士尼電影，kuso白雪公主變裝成美國隊長、蜘蛛人、水行俠角色，重新賦予生命力，吸引親子青年族群，讓遊客處處有驚奇。

曾進成說，白雪公主與七矮人彩繪是最熱門拍照景點，重新設計串場，創作全新的「崩壞」白雪公主系列主題，他在臉書社群「爆怨公社」，貼出圓胖小嘴巴瞇眼睛啃蘋果白雪公主圖片，創造網路話題。

曾進成寫到「我把白雪公主形象破滅了嗎？作畫時常有人碎念，白雪公主怎麼長這樣！哪有那麼胖！胸部哪那麼大！你到底在畫什麼！ 我心裡很想問：您真見過白雪公主嗎？」引起網友熱烈討論。