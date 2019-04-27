親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇揆的「年假7天UP」 為何引發婆媳界和單身族哀號？

關於4000萬 韓國瑜：讓我消化一下資料再回答

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主與七矮人立體彩繪是熱門拍照景點，創作者彩繪老師曾進成4年前，接受雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請創作，隨著新鮮感消失，遊客減少，最近曾進成重返好美里，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話形象，不同kuso造型白雪公主創造話題吸睛，遊客看了直呼可愛，遊客又回籠，小漁村再現人潮。

原先立體彩繪辣妹白雪公主，身材纖細，穿暴乳公主裝，有天使臉孔，魔鬼身材，4月起辣妹大變裝，白雪公主巧妙大變身，大大眼睛，無辜眼神，讓人立馬融化，可愛白雪公主愛玩COSPLAY，變裝成美國隊長、蜘蛛人、青蚵仔嫂等角色，潛伏巷弄間，一個按耐不住吃毒蘋果，變成圓胖瞇瞇眼。

好美里純樸寧靜小漁村，因藝術家曾進成立體彩繪，一夕成知名彩繪村，成為雲嘉南濱海國家風景區假日車水馬龍熱門景點，3D彩繪融入在地濱海風情及無限想像力，曾進成說，靈感來自迪士尼電影，kuso白雪公主變裝成美國隊長、蜘蛛人、水行俠角色，重新賦予生命力，吸引親子青年族群，讓遊客處處有驚奇。

曾進成說，白雪公主與七矮人彩繪是最熱門拍照景點，重新設計串場，創作全新的「崩壞」白雪公主系列主題，他在臉書社群「爆怨公社」，貼出圓胖小嘴巴瞇眼睛啃蘋果白雪公主圖片，創造網路話題。

曾進成寫到「我把白雪公主形象破滅了嗎？作畫時常有人碎念，白雪公主怎麼長這樣！哪有那麼胖！胸部哪那麼大！你到底在畫什麼！ 我心裡很想問：您真見過白雪公主嗎？」引起網友熱烈討論。

52歲曾進成老家在台南北門，高職美工科畢業後常到寺廟彩繪。8年前他到泰國學習3D彩繪，學成後，曾到印尼峇里島、大陸天津作畫，當時只是默默無名的彩繪師，如今成為知名3D彩繪老師，兩岸及國外邀約不斷。

嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成蜘蛛人，潛伏巷弄間，可互動噴蜘蛛絲拍...
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成蜘蛛人，潛伏巷弄間，可互動噴蜘蛛絲拍照喔。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，創作者彩繪老師曾進成重返好美里，創作全新白雪公主彩...
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，創作者彩繪老師曾進成重返好美里，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話故事形象。遊客看了直呼可愛。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成水行俠、超人。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成水行俠、超人。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主與七矮人立體彩繪是熱門拍照景點，創作者彩繪...
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主與七矮人立體彩繪是熱門拍照景點，創作者彩繪老師曾進成。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成美國隊長，潛伏巷弄間。記者魯永明／攝...
嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村，白雪公主變裝成美國隊長，潛伏巷弄間。記者魯永明／攝影
分享

國家風景區北門
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

貝聿銘102歲生日大禮 路思義教堂獲國定古蹟證書

2019-04-26 23:02

兒時回憶！朴子6座真人藝閣 遊行演出2天

2019-04-26 22:48

手搖自行車 新北身障騎士挑戰台灣4極

2019-04-25 23:47

聖母院之鑑 龍山寺下月起禁燭火

2019-04-25 23:42

熱血3兄弟 捐血逾2500次

2019-04-25 23:30

芒果界LV 台東「夏雪」來了

2019-04-25 23:28

墾丁海域 發現7新種軟珊瑚

2019-04-25 23:16

少年吔瘋媽祖 為何廟會活動成為年輕人的時尚潮流？

2019-04-25 09:18
看更多

熱門文章

清潔隊員用心佈置「娃娃資收車」 竟遭民眾惡意檢舉

2019-04-26 15:14

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

影／婦人站前長期停車惹非議 鎮長勸說「拜託不要」

2019-04-26 15:41

藝人田馥甄98歲外公也參賽 竹縣阿公阿婆活力秀競賽

2019-04-26 15:36

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

影／烏山頭水庫路跑連環爆炸 警方反恐演練逼真

2019-04-26 14:10

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出

2019-04-26 15:55

蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道

2019-04-26 09:52

高雄神農路積水消退 恢復單線雙向通車

2019-04-26 13:34

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了

2019-04-26 11:16

拆除新作縣定古蹟東安古橋護欄 當地民眾：破壞古蹟

2019-04-26 15:15

走過173個日子！台中花博落幕 影片回顧藏洋蔥

2019-04-26 12:34

高市圖過期雜誌427開賣 民眾挖寶要快語言學習類常秒殺

2019-04-26 14:10

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光

2019-04-26 15:59

高雄大社工業區 萬人428陳情

2019-04-26 14:41

花博卡下一步？藍建議公開票選 綠呼籲轉型市民卡

2019-04-26 15:15

大林蒲地區健康風險評估 6物質危害健康加強關注管制

2019-04-26 15:47

文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書

2019-04-26 10:35

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了

2019-04-26 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top