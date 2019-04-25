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馬祖「方塊藍」海景 季節將至

2019-04-25 01:13聯合報 文／張曼蘋

圖／西莒友誼山莊提供
圖／西莒友誼山莊提供
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連江縣前晚出現「方塊藍」海景，被當地民宿業者拍下，令人驚豔。連江縣交通旅遊局長林長青說，「方塊藍」需「藍眼淚」碰上潮汐等條件，五、六月機率比較大，只有在西莒島才可看到。

藍眼淚民宿

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