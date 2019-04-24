崩壞的白雪公主 圓胖水行俠超人公主出現好美里彩繪村

2019-04-24 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



又有崩壞的白雪公主，出現在嘉義縣布袋鎮好美里彩繪村。圓圓胖胖仿電影水行俠，以及穿超人裝白雪公主彩繪3D畫作，最近陸續出現彩繪村吸睛，吸引大批遊客觀賞拍照，當地居民開心說「遊客人潮又回來了」。

國內知名3D彩繪老師曾進成3年前，接受雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請，到好美里彩繪3D畫作，為重新創造亮點話題，管理處請曾進成再次進駐，創作全新尋找白雪公主彩繪主題活動，顛覆童話故事美麗白雪公主的不同造型白雪公主出現，其中畫成圓胖體型，嘟小嘴巴瞇小眼睛啃蘋果，遊客看了直呼可愛。

曾進成最近又完成靈感取自電影水行俠，創作的白雪水行俠，他說，有遊客問他，怎麼白雪公主在水裡還刺青?他回說，這是白雪水行俠，對方又說，水行俠是誰？長這樣嗎？他說，水行俠是電影，這是白雪水行俠；他說，作畫時，常有人在後面督促是好事，但這樣問下去，他會瘋掉，為創作還致電迪士尼電影公司貼照片詢問，同意並避開侵權問題。

還有超人白雪公主囚禁磚牆，每天用功飽讀詩書，有天看到超人漫畫，廢寢忘食想做超人，七矮人努力專研做出超人裝，白雪公主便穿超人裝飛去尋找王子，王子與公主從此過著幸福甜蜜的生活！遊客說，不知他們婚姻生活還好嗎？也有人說，白雪公主大崩壞，童話都是騙人的。