六龜車站走過90載歲月 將變身故事館與遊客中心

2019-04-23 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄客運六龜車站距今有90年歷史，前身是「池田屋」旅舍，陪伴六龜學子與旅人長達一甲子歲月；木造車站因腐蝕嚴重，早已搖搖欲墜，所幸今年納入「六龜之心」營造計畫，近日車站圍起施工圍籬，日後將轉型成為六龜故事館，以全新風貌走入下一世紀。

高市客委會調查，早年六龜林業興盛，西元1929年日治時期，日本人池田兵太郎在六龜興建「池田屋」旅舍，負責接待日本人、軍隊駐防或日警。二次世界大戰結束，「池田屋」由六龜農會接管，曾出租民間經營酒家，後由高雄客運公司購入，多年來一直是轉運車站。

六龜車站是木造結構，採用高級檜木，因年久失修緣故，部分房舍天花板崩落、梁柱腐蝕嚴重，損壞程度達五成，近年靠鋼柱從屋外支撐。前瞻基礎建設推動「城鎮之心工程計畫」，去年六龜區公所提報的「六龜之心」順利入選，總共獲得8千萬經費，以洪稛源商號與六龜車站為重心，兩棟建物皆可無償使用10年。

六龜區長楊孝治指出，六龜老街區以民治路、華南街為主軸，天滿宮、雅儞鄉長紀念碑、防空洞、「蝴蝶王」陳文龍故居，以及六龜育幼院創辦人楊煦成立的浸信會都在附近，希望建構一條結合歷史人文的廊帶來帶動觀光發展。