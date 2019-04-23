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醫院不再冷冰冰！草療成展場 用紙雕妝點院區

2019-04-23 19:45聯合報 記者賴香珊╱即時報導

衛福部草屯療養院讓院內長廊不定期展出藝術家或病友創作作品，用藝術柔和也溫暖一般民眾易抗拒、難親近的精神疾病院區，而近期作品出自縣內社區大學紙雕班之手，盼用精巧作工助患者、家屬和醫護紓壓。

草屯療養院指出，醫院總給人冰冷嚴肅的感覺，而草療更是國內少數專司收治精神疾病的醫療院所，協助的多是心理病症，因此一般人更容易有距離感，甚至會抗拒進入，但其實院內與一般醫院無異，醫護人員也都相當親切。

為打破大眾與精神疾病醫院的藩籬，更親近患者、家屬、醫護，甚至一般民眾，草療用藝術裝點院區，院長簡以嘉說，醫院提供既有走廊，將其營造成藝術長廊，不定期展出藝術家或病友創作作品，也讓藝文人士擁有更多樣的展覽空間。

而草療門診藝廊近期邀請縣內知名紙雕藝術家曾玲蘭，以及其所指導的貓羅溪社區大學草屯分校紙雕班共同辦理「藝起玩紙趣」聯展，由師生16人巧手製作出紙雕藝術創作，共展出30件紙雕創作，展至7月31日止。

曾提到，紙雕是一種隨手拿起紙和剪刀就能創作的藝術，看似簡單，但其背後所需的功夫精巧且奧妙，是需要耐心和時間才能學會的技巧，因此作品精巧又細膩，很值得民眾細細觀賞品味。

院方表示，門診藝廊會不定期更換藝術創作展覽，讓病人、家屬在就醫之餘佇足欣賞，透過藝術之旅，帶來心靈的平和與歡愉，而喜歡藝術的民眾也能到院參訪共襄盛舉，有優秀作品想策展則可主動與草療聯繫接洽。

衛福部草屯療養院既有走廊，將其營造成藝術長廊，提供藝術家或病友擁有更多樣的展覽空...
衛福部草屯療養院既有走廊，將其營造成藝術長廊，提供藝術家或病友擁有更多樣的展覽空間。圖／草療提供
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衛福部草屯療養院既有走廊，將其營造成藝術長廊，提供藝術家或病友擁有更多樣的展覽空...
衛福部草屯療養院既有走廊，將其營造成藝術長廊，提供藝術家或病友擁有更多樣的展覽空間。圖／草療提供
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衛福部草屯療養院藝術長廊近期辦理「藝起玩紙趣」紙雕藝術創作聯展，展至7月31日止...
衛福部草屯療養院藝術長廊近期辦理「藝起玩紙趣」紙雕藝術創作聯展，展至7月31日止。圖／草療提供
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藝術家患者社區大學

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