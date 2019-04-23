醫院不再冷冰冰！草療成展場 用紙雕妝點院區

2019-04-23 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



衛福部草屯療養院讓院內長廊不定期展出藝術家或病友創作作品，用藝術柔和也溫暖一般民眾易抗拒、難親近的精神疾病院區，而近期作品出自縣內社區大學紙雕班之手，盼用精巧作工助患者、家屬和醫護紓壓。

草屯療養院指出，醫院總給人冰冷嚴肅的感覺，而草療更是國內少數專司收治精神疾病的醫療院所，協助的多是心理病症，因此一般人更容易有距離感，甚至會抗拒進入，但其實院內與一般醫院無異，醫護人員也都相當親切。

為打破大眾與精神疾病醫院的藩籬，更親近患者、家屬、醫護，甚至一般民眾，草療用藝術裝點院區，院長簡以嘉說，醫院提供既有走廊，將其營造成藝術長廊，不定期展出藝術家或病友創作作品，也讓藝文人士擁有更多樣的展覽空間。

而草療門診藝廊近期邀請縣內知名紙雕藝術家曾玲蘭，以及其所指導的貓羅溪社區大學草屯分校紙雕班共同辦理「藝起玩紙趣」聯展，由師生16人巧手製作出紙雕藝術創作，共展出30件紙雕創作，展至7月31日止。

曾提到，紙雕是一種隨手拿起紙和剪刀就能創作的藝術，看似簡單，但其背後所需的功夫精巧且奧妙，是需要耐心和時間才能學會的技巧，因此作品精巧又細膩，很值得民眾細細觀賞品味。