找到日常生活的美 台南準巡官陳文瑞迷上攝影

2019-04-22 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市警四分局警務員陳文瑞用鏡頭捕捉夕陽下美麗安平港。圖／陳文瑞提供 分享 facebook 「當你開始留意細節，就會找到很多日常生活中的美！」台南市準巡官、警佐班學員陳文瑞，3年前開始學專業攝影，無論是黃昏彩霞下德陽艦，還是美麗海景夕陽，都呈現出大自然之美，他今天說，攝影改變了他的日常體驗，他在當中找到快樂泉源。

54歲陳文瑞，警察專科學校第3期畢業後，從警迄今33年，最早在警備隊、 派出所、警分局內勤，都在台南市警四分局服務，目前是保安民防組警務佐，今年2月他到中央警察大學參加警佐班第39期受訓，經過2個月校園氣息陶冶，充實學識後，本月18日起返回第四分局，展開為期2個月的實習生活。

「警察工作繁重，我的舒壓方法是攝影。在工作之餘四處拍照捕捉美麗事物，既可藉由感受美、接近美，也可放鬆自己、釋放壓力，平靜心情。」陳文瑞為了學好專業攝影，3年前到台南生活美學館，跟著名攝影家陳文響學習拍攝技巧，他的個性溫和，又喜愛大自然，常以台灣好山好水為主題，拍攝出許多令人驚豔的風景照。