親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

省油神車是哪台？ 「車輛油耗指南」報你知

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

找到日常生活的美 台南準巡官陳文瑞迷上攝影

2019-04-22 11:27聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市警四分局警務員陳文瑞用鏡頭捕捉夕陽下美麗安平港。圖／陳文瑞提供
台南市警四分局警務員陳文瑞用鏡頭捕捉夕陽下美麗安平港。圖／陳文瑞提供
分享
「當你開始留意細節，就會找到很多日常生活中的美！」台南市準巡官、警佐班學員陳文瑞，3年前開始學專業攝影，無論是黃昏彩霞下德陽艦，還是美麗海景夕陽，都呈現出大自然之美，他今天說，攝影改變了他的日常體驗，他在當中找到快樂泉源。

54歲陳文瑞，警察專科學校第3期畢業後，從警迄今33年，最早在警備隊、 派出所、警分局內勤，都在台南市警四分局服務，目前是保安民防組警務佐，今年2月他到中央警察大學參加警佐班第39期受訓，經過2個月校園氣息陶冶，充實學識後，本月18日起返回第四分局，展開為期2個月的實習生活。

「警察工作繁重，我的舒壓方法是攝影。在工作之餘四處拍照捕捉美麗事物，既可藉由感受美、接近美，也可放鬆自己、釋放壓力，平靜心情。」陳文瑞為了學好專業攝影，3年前到台南生活美學館，跟著名攝影家陳文響學習拍攝技巧，他的個性溫和，又喜愛大自然，常以台灣好山好水為主題，拍攝出許多令人驚豔的風景照。

陳文瑞說，攝影讓他忘記憂慮，因為攝影讓於專注現在，擔憂與壓力都會消失；還能夠與生命中重要的人分享，攝影的重要價值之一，就是可以和最愛的人分享，不論是父母、朋友、鄰居都能夠參與當中，甚至可以透過攝影把愛傳至下一代。

台南市警四分局警務員陳文瑞。記者黃宣翰／攝影
台南市警四分局警務員陳文瑞。記者黃宣翰／攝影
分享
台南市警四分局警務員陳文瑞用相機拍下安平美麗的德陽艦。圖/陳文瑞提供
台南市警四分局警務員陳文瑞用相機拍下安平美麗的德陽艦。圖/陳文瑞提供
分享

攝影警察
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

基隆私有老宅「海之丘」 將再現風華

2019-04-21 23:56

福隆沙雕挑戰紀錄 邀300人打造300座海豚

2019-04-21 23:54

桐花季開跑 賞花情報看這裡

2019-04-21 23:27

法令無進展 霧台哈尤溪的永續難題

2019-04-21 23:14

哈尤溪祕境管理 將比照阿塱壹

2019-04-21 23:07

接地氣 美籍教師瘋媽祖

2019-04-21 22:47

布袋魍港媽祖神像 列國家重要古物

2019-04-21 01:00

瓦磘溝彩繪 勾起老中永和人回憶

2019-04-20 23:34

金門迎城隍 法籍爸為「嘉慶君」扛座

2019-04-20 23:28

破紀錄！屏東第一鮪 每公斤8800元

2019-04-20 23:24

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

桐花開了！新北開鑼 8處可賞花

2019-04-20 23:09

彰化永靖農會百歲 巨型米龍慶生

2019-04-20 22:39
看更多

熱門文章

「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

2019-04-21 18:21

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

影／庭院深深跌死猴澳百年宅「海之丘」 將成基隆藝廊

2019-04-21 22:41

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

桃園10大易肇事路段 區間測速最快年底上路

2019-04-21 23:37

台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28

哈尤溪限定枯水期還是暴紅 屏縣府盼比照阿塱壹管理

2019-04-21 20:15

她來自風塵界默默行善 今天到田中帶給親子滿滿歡樂

2019-04-21 22:09

不堪一場狂風暴雨 今年員林蜀葵花祭的結局很淒美

2019-04-21 20:35

台北市中山北路與農安街口路面坍陷 市府緊急開挖釐清

2019-04-21 20:47

影／保育區捕龍蝦採海膽被逮 潛客：生計拮据賺外快

2019-04-21 20:35

嘉義市首座圖書館重開張 引進超酷機器人

2019-04-21 23:33

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

基隆私有老宅「海之丘」 將再現風華

2019-04-21 23:56

影／桐花婚禮天公作美 66對新人牽手浪漫走紅毯

2019-04-21 18:19

陸寄明信片地址錯 台灣郵差使命必達一再試投不放棄

2019-04-22 07:48

影／媽祖魚白海豚出現台中港內 海巡員驚呼跳起來了

2019-04-21 17:16

新店警與原住民議員深入烏來 反酒駕、反毒、反詐騙

2019-04-21 14:36

新北泰國日大家互潑水 數千名泰籍移工新住民嗨翻

2019-04-21 18:20

四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55

高雄打造六龜之心 爭取到8千萬補助改造老街

2019-04-22 09:18

影／彩色海芋季創156萬人 鄭文燦：閉幕不閉園預算加碼

2019-04-21 18:45

蘇揆送大紅包 環狀線2期千億經費核定

2019-04-21 23:42

2020選前謠言多 柯文哲：秦失其鹿，天下共逐之

2019-04-21 14:59

尼伯特重創台東 市長任內助重建朱立倫到台東種樹

2019-04-21 21:00

英文系女警 「派出所小老師」

2019-04-21 23:28

谷關千年神木五葉松風雨樹幹斷裂 居民急求助

2019-04-21 17:27

戰備鐵道變成交通要道 行人與車爭道險象環生

2019-04-21 15:49

NPO聚落完工遲未開幕 柯文哲不滿社會局

2019-04-22 00:23

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

受惠危老條例 南門市場改建容積獎勵1.3倍

2019-04-22 00:08

相隔半世紀未見 百位老同學再敘前緣

2019-04-21 14:40

桃園經國轉運站 5月6日啟用

2019-04-21 23:18

高雄五甲媽嬗姐廟遶境 2千多人參與

2019-04-21 19:37

串連北北桃 北市力推民汐線、東環段線

2019-04-21 23:51

影／挑戰金氏世界紀錄 福隆沙雕邀300人打造300隻海豚

2019-04-21 20:09

新北新住民全國最多 侯友宜推戶所「一站式」服務

2019-04-21 17:09

「新的警察~好酷喔！」 警新制服吸睛校園反毒學生好嗨

2019-04-21 13:02

桃園埤塘養魚業者成立協會 促埤塘養殖漁業合法

2019-04-21 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top