瓦磘溝彩繪 勾起老中永和人回憶

2019-04-20 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱新北報導



新北市永和潭安里為了推廣汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

新北市中和與永和交接處有一條名為「瓦磘溝」的河川，過去因設窯燒製磚瓦得名，後因人口增加，瓦磘溝受到生活汙水嚴重影響，新北市政府因此推動汙水下水道建設，讓瓦磘溝逐漸重生，市府和居民也以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛，勾起老中永和人的共同回憶。

瓦磘溝過去因設窯燒製磚瓦得名，也是中、永和當地居民交通及運輸的重要水道，但隨著時代更迭，瓦磘溝失去原有功能，更因為中永和地區居民的聚集，衍生的生活汙水嚴重影響瓦磘溝。

新北市永和潭安里營造出懷舊氣氛。圖／新北市水利局提供 分享 facebook

為此，新北市府向中央爭取補助，積極在中永和地區推動汙水下水道建設，避免生活汙水繼續對瓦磘磚造成傷害，隨著汙染源的削減，瓦磘溝終於獲得改善。

新北市永和潭安里已完成汙水下水道建設，為了推廣新北市汙水建設的成果及連結在地文史，以復古風格彩繪瓦磘溝河道，營造出懷舊氣氛，勾起老中永和人的共同回憶。

彩繪的內容是以河道旁的景色為主軸，並描繪出瓦磘溝的河岸風貌因時代更迭不斷變化，民眾在潭安里的巷弄散步時，也可以感受到不同建築物的世代推演過程。

北市水利局表示，透過後巷的彩繪美化，展現出與其他城市截然不同的汙水下水道成果，對於已完成後巷用戶接管工程的鄰里，如果也想要有後巷彩繪，可請里長向水利局登記申請。