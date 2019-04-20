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彰化永靖農會百歲 巨型米龍慶生

2019-04-20 22:39聯合報 文／林敬家

圖／林敬家
圖／林敬家
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彰化縣永靖鄉農會昨天歡度成立百年，鄉農會特別展出長8公尺、寬7公尺的巨型「米龍」裝置慶生，永靖農會總幹事林秀惠指出，一般在廟宇入火安座時才會擺設「米龍」，鄉農會這次設置「米龍」還在四個角設計黑點象徵「蝙蝠」，有「龍圖四（賜）福」之意。

蝙蝠
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