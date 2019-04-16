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大學時學4種程式語言 他23歲成觀黑洞團隊最年輕組員

2019-04-16 22:47聯合報 記者徐如宜／高雄報導

23歲錢玟澤獲邀參與目前正在格陵蘭進行的黑洞觀測計畫，也是台灣團隊中最年輕的成員...
23歲錢玟澤獲邀參與目前正在格陵蘭進行的黑洞觀測計畫，也是台灣團隊中最年輕的成員。 圖／中山大學提供
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全球首次拍到「黑洞」影像，讓科學界沸騰。目前正在格陵蘭進行黑洞觀測計畫的台灣團隊中，年紀只有23歲的錢玟澤中山大學物理系畢業，目前為台大天文所研究生。他大學時學會了4種程式語言，運用在資料探勘、機器學習、數值計算及數值模擬等，來處理天文物理的科學問題。

錢玟澤大一時，就進入中山大學物理系助理教授郭政育的實驗室，大二起暑假都參與中研院天文所相關計畫。除學習運用李遠哲陣列望遠鏡觀測，也到夏威夷學習次毫米波陣列望遠鏡，也就是中研院參與此次黑洞影像拍攝所使用的望遠鏡之一。錢因具備扎實嚴謹的理論知識與實作操練經驗，去年獲選為中研院黑洞觀測計畫成員。

錢玟澤目前正在格陵蘭的Thule美國空軍基地，使用中研院天文所的格陵蘭望遠鏡執行EHT觀測計畫。他說，觀測常常是24小時的，北極天候嚴酷，生活條件是一般人難以想像。若觀測到一半想上廁所，必須頂著零下20、30度低溫到控制室外方便。晚上出去還得小心北極熊出沒，注意自身安全。

郭政育說，他10年前受臺灣天文學家、中研院院士賀曾樸邀請，參與黑洞觀測計畫。但要找到一個可以拍攝黑洞影像的天文望遠鏡，口徑卻必須如地球一樣大，實際上不太可能。EHT（事件視界望遠鏡）研究團隊想出辦法，集合散布在世界各地的頂尖望遠鏡分工，將觀測到的數據拼湊起來，才順利取得黑洞照片。

中山大學物理系助理教授郭政育(前左一)研究專長為「特長基線干涉技術」，培育出的學...
中山大學物理系助理教授郭政育(前左一)研究專長為「特長基線干涉技術」，培育出的學生獲選為臺灣黑洞觀測團隊成員。 圖／中山大學提供
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黑洞中研院
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