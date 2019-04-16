大學時學4種程式語言 他23歲成觀黑洞團隊最年輕組員

2019-04-16 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



23歲錢玟澤獲邀參與目前正在格陵蘭進行的黑洞觀測計畫，也是台灣團隊中最年輕的成員。 圖／中山大學提供 分享 facebook 全球首次拍到「黑洞」影像，讓科學界沸騰。目前正在格陵蘭進行黑洞觀測計畫的台灣團隊中，年紀只有23歲的錢玟澤中山大學物理系畢業，目前為台大天文所研究生。他大學時學會了4種程式語言，運用在資料探勘、機器學習、數值計算及數值模擬等，來處理天文物理的科學問題。

錢玟澤大一時，就進入中山大學物理系助理教授郭政育的實驗室，大二起暑假都參與中研院天文所相關計畫。除學習運用李遠哲陣列望遠鏡觀測，也到夏威夷學習次毫米波陣列望遠鏡，也就是中研院參與此次黑洞影像拍攝所使用的望遠鏡之一。錢因具備扎實嚴謹的理論知識與實作操練經驗，去年獲選為中研院黑洞觀測計畫成員。

錢玟澤目前正在格陵蘭的Thule美國空軍基地，使用中研院天文所的格陵蘭望遠鏡執行EHT觀測計畫。他說，觀測常常是24小時的，北極天候嚴酷，生活條件是一般人難以想像。若觀測到一半想上廁所，必須頂著零下20、30度低溫到控制室外方便。晚上出去還得小心北極熊出沒，注意自身安全。