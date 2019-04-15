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為老屋妝點 台東大武老街漂亮轉型

2019-04-15 23:36聯合報 記者尤聰光羅紹平／台東縣報導

大武舊街道內，巷弄房屋都漆上五顏六色，吸引遊客目光。 記者尤聰光／攝影
大武舊街道內，巷弄房屋都漆上五顏六色，吸引遊客目光。 記者尤聰光／攝影
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台東縣大武鄉大武老街一度因新省道開通而蕭條，但5年前結合民間和公部門資源，彩繪老街住家打造成彩虹街。不少遊客為此專程轉進老街，順利活化老街，成為南迴公路上觀光亮點，重振老街榮景。

「大武老街是大家集思廣益的成果。」大武村長董炎輝說，南迴公路外環道1996年開通後，確實很大衝擊大武舊街道，商家生意一落千丈，遊客稀稀落落。直到5年前村民集思要如何重振村落經濟，決定推「彩虹街計畫」，結合民間和公部門資源，為臨街老房子粉刷妝點，讓舊街道變「年輕」。

看著大武老街重振雄風，太麻里鄉金崙村前村長陳李雲清說，大武老街成功轉型的例子，應該值得金崙村街道商家學習、參考。

金崙村遠山功夫溫泉業者賴威華表示，金崙有溫泉，想讓遊客人車轉進金崙村內，就應該要結合公部門資源，多辦活動，吸引大家來泡湯。金崙溫泉在原鄉部落裡，公所應以原住民為主來構思舉辦溫泉季活動，甚至是一年四季的主題性活動。

金崙村長陳志偉表示，金崙高架橋開通後，對舊街道兩旁店家生意有影響，也讓村落不少年輕人產生不確定感，金崙部落應主動改變現狀。要改善目前困境，他認為，第一步就是環境整理、第二是加強美綠化、第三是整合部落資源，開發金崙特有的深度旅遊。

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