影／台南學甲慈濟宮遶境 信徒爭相鑽轎底祈求平安

2019-04-15 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



保生大帝1041歲誕辰將至，台南古蹟學甲慈濟宮今天舉辦象徵飲水思源的「上白礁謁祖」遙祭尋根大典，慈濟宮鎮殿主神保生二大帝登轎壓軸遶境，出巡隊伍由蜈蚣陣開路，學甲13庄頭許多民眾與外地信徒，紛紛搶在蜈蚣陣及保生大帝神轎前等候鑽轎底，祈求神力加持庇佑。

今天各地慈濟宮保生大帝分靈廟宇出動陣頭、藝閣及近百座輦宮、神轎參與遶境，前往358年前先民登陸處中洲將軍溪「謁祖尋根」，沿途跪求鑽轎底及蜈蚣陣的信眾非常多，香陣綿延數公里，鑼鼓喧天，非常熱鬧。

下午4點多信徒民眾及香陣齊聚將軍溪畔「白礁亭」舉行祭典，鑼鼓喧天煙火鞭炮齊發，慈濟宮董事長王文宗率各參與寺廟代表依古制遙祭大陸故里列祖列宗，敬拜福建省白礁慈濟祖廟，完成「請水火」儀式後折返慈濟宮，沿途商家住戶備香案膜拜，鞭炮聲此起彼落，預計可望提前在晚間12點前落幕，降低市區噪音影響。