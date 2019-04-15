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影／台南學甲慈濟宮遶境 信徒爭相鑽轎底祈求平安

2019-04-15 18:13聯合報 記者周宗禎╱即時報導

保生大帝1041歲誕辰將至，台南古蹟學甲慈濟宮今天舉辦象徵飲水思源的「上白礁謁祖」遙祭尋根大典，慈濟宮鎮殿主神保生二大帝登轎壓軸遶境，出巡隊伍由蜈蚣陣開路，學甲13庄頭許多民眾與外地信徒，紛紛搶在蜈蚣陣及保生大帝神轎前等候鑽轎底，祈求神力加持庇佑。

今天各地慈濟宮保生大帝分靈廟宇出動陣頭、藝閣及近百座輦宮、神轎參與遶境，前往358年前先民登陸處中洲將軍溪「謁祖尋根」，沿途跪求鑽轎底及蜈蚣陣的信眾非常多，香陣綿延數公里，鑼鼓喧天，非常熱鬧。

下午4點多信徒民眾及香陣齊聚將軍溪畔「白礁亭」舉行祭典，鑼鼓喧天煙火鞭炮齊發，慈濟宮董事長王文宗率各參與寺廟代表依古制遙祭大陸故里列祖列宗，敬拜福建省白礁慈濟祖廟，完成「請水火」儀式後折返慈濟宮，沿途商家住戶備香案膜拜，鞭炮聲此起彼落，預計可望提前在晚間12點前落幕，降低市區噪音影響。

王文宗表示，學甲慈濟宮主神保生大帝在358年前鄭成功攻臺時，保佑軍民自將軍溪登陸，隨後在學甲奠基建廟，「上白礁」意思是「回到白礁鄉」，台灣光復後無法回大陸白礁鄉「謁祖」，只好每年農曆3月11日當年登陸日，在登陸地點舉辦「上白礁」祭典遙拜祖先，展現「飲水思源及不忘本的中華民族精神」。

藝閣扮裝仙童沿路丟糖果餅乾， 信徒深信吃了會保佑平安。記者周宗禎/攝影
藝閣扮裝仙童沿路丟糖果餅乾， 信徒深信吃了會保佑平安。記者周宗禎/攝影
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保生大帝乘轎遶境，信徒爭相鑽轎底祈求神佑平安。記者周宗禎/攝影
保生大帝乘轎遶境，信徒爭相鑽轎底祈求神佑平安。記者周宗禎/攝影
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上白礁遶境蜈蚣陣，信徒搶先在前排隊讓陣頭越過，祈求平安。記者周宗禎/攝影
上白礁遶境蜈蚣陣，信徒搶先在前排隊讓陣頭越過，祈求平安。記者周宗禎/攝影
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慈濟神轎遶境
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