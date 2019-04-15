台東利吉土地公脫單 信徒隆重為祂舉辦婚禮

2019-04-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



信徒將穿戴鳳冠霞帔的土地婆安座在土地公身旁，象徵土地公與土地婆正式成為「夫妻」。圖／民眾提供 分享 facebook

台東縣卑南鄉利吉村民昨天為村內土地公伯仔娶親，村民說這座土地公單身至少上百年，因最近託夢給信徒黃鴻典，希望能娶親，所以14日準備各式嫁妝，在鑼鼓、鞭炮聲中，依古禮以大轎迎娶土地婆，許多村民也前來祝賀，也期待土地公及土地婆牽手庇護社區。

村民以辦自家喜事的心情為土地公迎親，供桌上除一大疊聘金（金紙）外，還替女方準備嫁妝有大餅、胭脂水粉、金銀財寶，還有iPhone手機，村民打趣說：「以後土地公要隨call隨到」。

昨天中午，利吉村德安祠前，穿戴鳳冠霞帔的土地婆神像，經法師鄭武榮開光後，蓋上紅色頭紗，由信徒恭迎上大轎，在村裡繞一圈又回到廟前，再由媒人公黃鴻典將土地婆迎入廟內，安座在穿著新衣戴著新帽的土地公旁，正式結為夫妻，村民還比照土地公生日，請來布袋戲班表演，慶賀土地公及土地婆成親。法師說，「土地公、婆都笑得很開心」。

從高雄來台東工作的黃鴻典說，以前就常夢見土地公來找他，透露想婚的念頭，後來土地婆也來託夢，還夢見土地婆坐大轎，跟土地公結婚，經高人指點後，才知道是土地公，土地婆想委託他牽紅線，經擲筊獲得3個聖筊。