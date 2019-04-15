「殺手」也有春天 小花蔓澤蘭竟有兩大功用

2019-04-15 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



小花蔓澤蘭蔓延快，覆蓋後會導致其它植物無法進行光合作用而難以生存，所以有「綠癌」之稱。不過蝴蝶保育專家發現，小花蔓澤蘭冬天開花，適時提供南遷紫斑蝶重要蜜源，另外蔓澤蘭也可當植物染染劑，並非全然無用處。

小花蔓澤蘭原生於中南美洲，繁殖能力強，還會攀爬與纒繞樹木，最後樹木會因無法行光合作用而衰弱死亡，對環境生態影響相當大，即使高大喬木也不例外，所以有「綠色殺手」、「植物殺手」或「綠癌」之稱。林務局研究發現，每年開花前是最佳移除時機，所以每年8月中旬至9月15日間訂為防治月，呼籲全民共同防治，花費許多精力與經費去除蔓澤蘭。

護蝶志工廖金山擔任台灣紫斑蝶生態保育協會理事，投入茂林紫斑蝶生態保育多年。他觀察發現，蔓澤蘭雖然被歸類於危害環境的植物，不過台灣冬天沒有很多原生種植物開花，唯獨小花蔓澤蘭等菊科澤蘭屬的植物冬天開花，適時提供紫斑蝶南下過冬時大量蜜源；它是紫斑蝶12月份的蜜源植物，跟高士佛澤蘭、香澤蘭一樣扮演重要角色。

廖金山說，社會大眾要有環境思維，小花會蔓延與樹木砍除、地表裸露有關，樹木與森林也可以涵養水土，開發時要有省思，萬一森林被消失後會帶來怎樣的後果。