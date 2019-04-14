桃園這個里好有愛 彩繪里貓、校狗躍上電箱

2019-04-14 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市桃園區中聖里友善動物，里內最新的一面彩繪貓咪牆面去年完成，3D彩繪貓咪栩栩如生。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市桃園區中聖里推動TNVR（誘捕、結紮、疫苗、回放）工作有成，街道不見街貓、只有里貓，里長崔美瑛功不可沒，她2年前發揮巧思，將里內十多個電箱彩繪上里貓、校狗可愛模樣，充滿濃濃人情味，也遏止小廣告張貼亂象，去年里內又多了一面3D彩繪貓咪圍牆，同樣成為打卡熱點。崔美瑛認為，彩繪電箱除美化環境，也能宣導動保觀念，讓更多人成為友善動物一分子。

中聖里長崔美瑛因救援車禍傷貓，開始接觸TNVR工作並在中聖里內推廣，多年下來里內人貓和平共處，常見里貓在社區中庭溜達，相當悠哉快活，不少店家也主動收養流浪貓犬，里內近年妝點電箱、社區牆面，彩繪主角就是在里內生活的里貓、校狗，成功營造溫馨氛圍。

而電箱形式千篇一律，有時還被亂貼小廣告，背上毀壞市容的臭名，崔美瑛說，2年前替里內十多個電箱彩繪，決定把里貓、校狗作為彩繪主角，陸續畫上小乳牛、皇太后、大山豬、老橘、小橘與纖纖等里貓，武陵高中校門口的電箱就畫上武陵校狗大白跟蛋蛋，雖然有些貓咪狗兒因年老離開，仍是里內重要回憶。

「牠們都是中聖里的一子！」崔說，一般電箱彩繪都以卡通圖樣居多，但中聖里將里貓、校狗彩繪上去，呈現中聖里獨有的共同生活記憶，她也發現，亂貼小廣告的情況雖然還是有，但明顯比彩繪電箱以前還要少了許多，平時也有志工協助巡查通報，清理小廣告。

而中聖里最新的一面彩繪牆面則在去年完成，採3D彩繪，貓咪有的坐在跳台上，有的宛如從牆面跳出，栩栩如生，牆面上還有一隻不幸往生的「小花」，也被畫上牆面紀念。

「希望從社區開始，讓更多人了解動物保護的意義。」崔美瑛說，除了呈現在地生活記憶、美化環境，也希望更多人看了能加入動物保護行列，像彩繪電箱上畫的里貓仔細一看都有剪耳，也代表里內有落實TNVR，座落台1線縱貫路的電箱則特別寫上「結紮代替撲殺、認養代替購買」等字樣，希望民眾從大馬路進入里內道路，就能感受到中聖里友善動物的氛圍。