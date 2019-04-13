小林人尋回失傳乞雨古謠 成為大武壠文化節最新獻禮

2019-04-13 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



10年前莫拉克風災造成高雄甲仙鄉小林村覆滅，但倖存的「小林人」並未沈溺於傷痛，反而努力復振流逝的文化。今午登場的「大武壠文化節」，族人即尋回一首失傳逾半世紀的古謠及乞雨儀典，也發表記載小林獨特工藝的專書，重現小林村的精彩。

莫拉克災後，部分倖存的小林人移居杉林區日光小林社區，族人們在復振產業及文化中找回重新生存的價值，也在溯源中發現自己原來是「大武壠族」而非泛稱的平埔族，對自己的根源有更深的體認。

「人們對小林的印象或許從莫拉克風災開始，但故事從未結束。」日光小林社區發展協會總幹事王民亮說，10年來，族人成立的大滿舞團曾赴日本作311義演，去年更赴韓國水原市參加華城文化節，讓大家看到他們在文化復振上辛勤耕耘的成果。

日光小林社區是在5年前獲高雄市文化局挹注，開辦「大武壠文化節」作為重現文化溯源成果的舞台，每年此際，許多離鄉遊子會重返故鄉相聚，近年也多了很多遊客前來同樂，社區從午後的歌舞慶典到烤乳豬的星光夜晚，熱鬧非凡。

今年大武壠文化節，小林村人特別發表一首「七年饑荒」古謠，由族人徐銘駿主編的新書「用手說的故事」也公開亮相，成為莫拉克10周年的紀念獻禮，立委邱議瑩深受感動，當場訂購100本。

王民亮說，經查考文獻，「七年饑荒」古謠失傳近一甲子，僅剩14句羅馬拼音歌詞及一句旋律，大意是向祖靈祈祝降雨，潤澤作物。至於「用手說的故事」主要是由耆老徐大林、潘春美等人傳述刺繡、網袋、竹編、花環4大工藝。今年莫拉克將屆10周年，他們復振文化的一切努力，都是要告慰過去努力傳承文化的前人。