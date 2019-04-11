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台東天空夢幻「高積雲」 民眾、氣象站員工：美極了

2019-04-11 17:33聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東連日好天氣，今天傍晚5點還出現如夢幻般的「高積雲」，不僅天空出現美麗的魚鱗狀和羽毛狀雲層，雲邊緣還伴隨著陽光折射的彩虹出現，不少民眾都被這自然景象給吸引，紛紛拿起手機拍照，直呼「好美、好夢幻」。就連氣象站員工也出來拍檔案照。

台東氣象站主任黃瑞中表示，這是典型的好天氣型態，台東天空就會常出現這樣的大氣景象。

天空不僅出現美麗的魚鱗狀和羽毛狀雲層，雲邊緣還伴隨著陽光折射的彩虹出現。記者尤聰...
天空不僅出現美麗的魚鱗狀和羽毛狀雲層，雲邊緣還伴隨著陽光折射的彩虹出現。記者尤聰光／攝影
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台東連日好天氣，今天傍晚5點還出現如夢幻般的「高積雲」。記者尤聰光／攝影
台東連日好天氣，今天傍晚5點還出現如夢幻般的「高積雲」。記者尤聰光／攝影
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