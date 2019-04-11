金山財神廟送100面金牌 擲5聖杯即可帶回家

2019-04-11 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山財神廟為迎財神聖誕，將在14日（農曆三月初十）舉行100面財神金牌免費擲杯大賽，今年為迎接數萬香客上山賀壽兼試手氣，廟方備有6輛接駁車載送人潮，只要擲出5聖杯即可獲得真金開運金牌，限額100名。

位新北市的金山財神廟，是北部知名求財廟宇之一，每年於農曆三月十五日財神爺聖誕前夕，廟方都會舉辦法會。而贈送信徒金牌的習俗，是某日夜裡廟祝夢見財神爺指示，要將信徒所捐贈給祂的金牌，回送給信眾，於是廟方就將金牌重新熔製，以擲筊方式送出，十多年來都未間斷，很受信眾歡迎。

金山財神廟說，這100面金牌，是以平日香客酬神掛在五路財神爺身上的金牌，加以重新溶鑄並打造成新的開運金牌，因被認為具有招財磁場，廣受香客喜愛，連續舉辦多年從未間斷，每年都吸引大批人潮上香試運氣。因人數眾多，幾乎每年的擲杯大賽也都需要經過二、三輪PK大賽才能定分曉。

擲杯大賽採台灣獨樹一格的「三色杯」計杯，要5杯全聖杯，並不容易，所謂「三色杯」是以1對紫杯、1對紅杯、3個木杯這三色杯筊組成，並象徵「天、地、人」。紫為紫金杯，是天，代表位極紫金的天公、玉皇上帝；紅為紅運杯，是地，代表賜財賜寶的財神爺；木杯則為黃木杯，是人，代表自己之財運財源。

擲杯時必需紫杯、紅杯均為聖杯，代表天地均同意賜財賜寶，接著才擲木杯，開始有效計杯。比如擲出3個木杯聖杯，即是3杯，擲出2個木杯聖杯，即是2杯，依此類推。擲出5聖杯即可獲得開運金牌，限額100名。

金山財神廟主任委員郭義彥、慈善會理事長黎清美歡迎民眾來試手氣，能擲出5聖杯，確實不容易，不過，心誠則靈，即使萬中選一、千中挑一，每年總會有100個人在掌聲如雷中拿到開運金牌，成為財神爺的幸運兒。

活動採現場報名，要排隊領取擲杯單，每人以1張為限，必須年滿18歲。領單時間為14日上午10時到下午3時。上午9時起，進行起鼓、祝壽大科儀、跳加官等相關儀式，下午4時起正式開始擲杯。有6輛接駁車載送民眾，接駁地點在大鵬派出所旁停車場，接駁時間為上午9時到下午6時。