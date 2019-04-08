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保生文化祭9日晚登場 保安宮18日晚放火獅

2019-04-08 15:41聯合報 記者翁浩然╱即時報導

大龍峒保安宮一年一度的「保生文化祭」明天晚上7時進行開鑼式登場，一連串系列活動將舉辦到6月底，其中重頭戲民俗藝陣、放火獅安排在18日，今年放火獅也首度在活動前亮相，另外，醫療奉獻獎今年第二次舉辦，將於在6月30日頒獎，未來也將持續表揚醫療工作者，藉此紀念及發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神。

保生文化祭融入美學、表演、藝術與人文等元素，一系列活動包含寫生、攝影比賽；歌仔戲、北管戲及布袋戲表演；保生大帝聖誕祭典、三獻禮；其他還有古蹟藝術導覽、宗教信仰講座、合唱團表演等。

18日（農曆3月14日）保生大帝聖誕前夕將有重頭戲，包含傳統民俗藝陣匯演，如台灣戲曲學院、國中小管弦樂團等音樂表演，以及晚上7時的放火獅儀式。

保安宮董事長廖武治說，火獅結合蜂炮與手工紙糊藝術；火獅高8尺3、長9尺，以竹子為支架，以用紙塑造獅子外型，獅子內裡放滿各式蜂炮，由紙藝師李清榮花了近1個月時間完成；由於過去火獅只在儀式前登場，今年才刻意提前亮相，供民眾欣賞。

廖武治也說，為避免影響松山機場飛航安全，今年放火獅安排在18日晚上7時後的飛航空檔，預計燃放完要花約20分鐘，屆時將火光四射宛如白晝，象徵辟邪除疫，也讓民眾重溫早年廟會的歡慶氣氛。

保生文化祭另一重頭戲則是發揚醫神保生大帝精神的「醫療奉獻獎」，主要表揚特殊醫療貢獻的個人與團體，頒發獎牌及獎金100萬元，例如數十年對偏鄉、山區醫療有貢獻者、對醫學教育或研究有重貢獻者等，將從4月10日到5月10日開放申請，於6月底頒獎。

另外，廖武治也透露，由於保安宮去年11月成為第100號國定古蹟，因此10月27日將在保安宮舉辦宗教建築保存與維護的國際研討會，將邀集日本、義大利、新加坡、香港相關專家出席分享經驗。

大龍峒保安宮一年一度的「保生文化祭」明天晚上7時進行開鑼式登場，一連串系列活動將...
大龍峒保安宮一年一度的「保生文化祭」明天晚上7時進行開鑼式登場，一連串系列活動將舉辦到6月底，其中重頭戲民俗藝陣、放火獅安排在18日。記者翁浩然／攝影
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大龍峒保安宮一年一度的「保生文化祭」明天晚上7時進行開鑼式登場，其中重頭戲民俗藝...
大龍峒保安宮一年一度的「保生文化祭」明天晚上7時進行開鑼式登場，其中重頭戲民俗藝陣、放火獅安排在18日，火獅今年也首度提前亮相。記者翁浩然／攝影
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