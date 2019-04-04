竹苗、南投螢火蟲季將開跑 西湖看陸地「藍眼淚」

苗栗三義鄉西湖渡假村忘憂谷瑩光藍海如夢似幻，號稱陸地版的「藍眼淚」。 圖／西湖渡假村提供 分享 facebook 今年受暖冬影響，螢火蟲先頭部隊提前現蹤，開啟苗栗、南投和新竹一個多月的螢火蟲季，各地都推出具特色的賞螢遊程。

新竹縣內灣東窩野溪被評比為全台最佳賞螢區之一，螢火蟲季預計4月14日登場，每天出現的極大期是晚上7點到8點，主要賞螢的地點在東窩星海螢區及南坪古道，周末會有導覽解說。

苗栗縣卓蘭鎮岩川森林民宿．莊園餐廳螢火蟲數量爆發，昨天起推出賞螢活動，通霄鎮飛螢農莊預計4月22日到5月10日，獅潭鄉仙山人文咖啡推估4月下旬起賞螢。

三義鄉西湖渡假村忘憂谷賞螢區自然生成7、80公尺長，6、7公尺寬的大片銅錢草，在弱光下會呈現出偏藍的顏色，螢火蟲大量發生時，在螢火閃耀下，草地變成螢光藍海，被稱為陸地版藍眼淚，4月13日到5月12日開放賞螢。

南投縣埔里、魚池、仁愛等地近期已偶見螢火蟲出沒，夜空螢光閃閃的美麗景致蓄勢待發，日管處、南投林管處都規畫推出相關賞螢遊程。

日管處指出，大埔里地區每年4至5月在桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南等五大賞螢據點，皆可欣賞到螢火蟲帶來的夜光舞步，今年仍推出涵蓋自然、農村、部落等體驗特色的賞螢生態遊。