竹苗、南投螢火蟲季將開跑 西湖看陸地「藍眼淚」
今年受暖冬影響，螢火蟲先頭部隊提前現蹤，開啟苗栗、南投和新竹一個多月的螢火蟲季，各地都推出具特色的賞螢遊程。
新竹縣內灣東窩野溪被評比為全台最佳賞螢區之一，螢火蟲季預計4月14日登場，每天出現的極大期是晚上7點到8點，主要賞螢的地點在東窩星海螢區及南坪古道，周末會有導覽解說。
苗栗縣卓蘭鎮岩川森林民宿．莊園餐廳螢火蟲數量爆發，昨天起推出賞螢活動，通霄鎮飛螢農莊預計4月22日到5月10日，獅潭鄉仙山人文咖啡推估4月下旬起賞螢。
三義鄉西湖渡假村忘憂谷賞螢區自然生成7、80公尺長，6、7公尺寬的大片銅錢草，在弱光下會呈現出偏藍的顏色，螢火蟲大量發生時，在螢火閃耀下，草地變成螢光藍海，被稱為陸地版藍眼淚，4月13日到5月12日開放賞螢。
南投縣埔里、魚池、仁愛等地近期已偶見螢火蟲出沒，夜空螢光閃閃的美麗景致蓄勢待發，日管處、南投林管處都規畫推出相關賞螢遊程。
日管處指出，大埔里地區每年4至5月在桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南等五大賞螢據點，皆可欣賞到螢火蟲帶來的夜光舞步，今年仍推出涵蓋自然、農村、部落等體驗特色的賞螢生態遊。
仁愛鄉奧萬大自然教育中心今年首次結合螢火蟲資源和賽德克部落人文歷史，預計4月下旬推出「自然原味小旅行－螢光織色」2天1夜遊。
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