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重南書街童話遊行慶兒童節 今明有DIY推親子閱讀

2019-04-04 17:36聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記－發現書街的夢想童話」系列活動，現場有雕版印刷DIY、親子彩繪等活動攤位，還有童話市集，邀民眾親子一同來閱讀。

重慶南路書街是老台北人過去購書必逛的書街，近年因時代科技變遷面臨轉型，人潮不如從前，重南書街促進會為振興書街，每年舉辦活動，如今邁入第7年，今年更多了童話踩街活動開場，讓小朋友扮演童話卡通故事角色，繞行街區一周，活動首日就吸引超過500人次前往。

除遊行活動，今明2天在活動現場還有童書市集、閱讀區、雕版印刷DIY、親子彩繪、漫畫特展、重南書街大富翁等攤位，書街多個店家也合作推出「圖章巡禮」活動，製作周邊歷史古蹟戳章，活動期間只要在重南書街書店、商家消費滿200元，就可憑發票到重南90文創基地兌換。

書街現在也連接商圈店家，如老店明星咖啡館今年慶祝70歲，也特別舉辦藝術家小品展，連結書街的文藝特色。

重南書街促進會理事長沈榮裕表示，閱讀人口近年來還是逐漸下滑，他認為閱讀應要從小養成，近來也投資新開一間兩層樓的兒童書店，並舉辦小小書店員體驗活動，就是希望讓小朋友從小培養閱讀習慣，去年透過北市商業處指導舉辦2次，每次10個名額都有數百人來報名，今年4月中旬也將再次舉辦。

商業處長高振源指出，書街如今僅剩10來家書店，在網路發達的時代，書店必須轉型，增加實體店面才有的體驗，才能有別於網路通路，走出特色價值；商業處也將持續協助書店轉型。

台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動...
台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動，現場有重南書街大富翁等攤位。記者翁浩然／攝影
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台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動...
台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動，現場有童書市集、閱讀區等攤位。記者翁浩然／攝影
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台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動...
台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動，今年多了童話踩街開場，讓小朋友扮演童話卡通故事角色繞行街區一周。記者翁浩然／攝影
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台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動...
台北市重南書街促進會今明2天於台灣省城隍廟前武昌街一段舉辦「重南書街嬉遊記」活動，現場有雕版印刷DIY、親子彩繪等活動攤位。記者翁浩然／攝影
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