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台南也可賞油桐花 梅嶺花訊報到

2019-04-03 13:28中央社 台南3日電

台南市梅嶺風景區向來被視為賞梅勝地，但近年在當地居民配合公部門經營下，春季也有不少花種盛開。栽種在較低海拔區的油桐樹林近日進入花期，雪白色美景吸引不少遊客。

梅嶺是國內重要青梅產地，梅樹在每年12月至1月盛開時，總是吸引大批遊客上山賞花；但其實平日就有許多愛好登山、健行的遊客會前往各條步道散步。

梅農陳居峰今天受訪時表示，近年梅嶺陸續栽種了櫻花、牡丹、山茶花等各式花種，接在梅花期過後的春季綻放，剛好可搭配採梅、賞螢等行程來賞花。

陳居峰表示，以前南部地區民眾要跑到中、北部才有漂亮的油桐花可看；他10多年前突發奇想，希望嘗試在梅嶺栽種油桐樹。後來在當地耆老的指引下，到人煙較罕至的原始林找到油桐樹，並移植幾株到自家梅園的山坡地種看看，結果發現生長狀況還不錯。

他說，在梅嶺找到的油桐樹開的花比較小，因此再從中北部的苗圃購入其他品種的油桐樹，多年來陸續在山坡上種了近百株。現在長得比較大的約有40、50株，近日進入花期。大大小小的油桐花開滿枝頭，讓造訪的遊客有另一種視覺享受。

陳居峰指出，梅嶺的油桐花期比中北部早約一個月，4、5月開過一次之後，10月左右還會再開一次，使梅嶺的景色更多變。

桐花賞花賞梅
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