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阿里山螢火蟲放閃 欣賞夢幻螢光正是時候

2019-04-02 16:57中央社 嘉義縣2日電

阿里山國家風景區螢火蟲季展開，風景區管理處將推出多項賞螢活動，並呼籲遊客遵守「三不一沒有」賞螢規則，即不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不拿手電筒直接照射、沒有光害。

阿里山國家風景區今天發布新聞指出，阿里山區螢火蟲季每年4月展開，成千上萬隻螢火蟲漫天飛舞，彷如山中精靈閃耀熠熠螢光，可謂超級夢幻，每年都吸引不少遊客上山賞螢。

管理處表示，阿里山區得天獨厚的環境，非常適合螢火蟲生存，區內螢火蟲種類多達42種，約占全台螢火蟲種類的三分之二，一年四季從低海拔到中高海拔山區，都能欣賞到不同種類的螢火蟲。

管理處指出，阿里山區3月至6月最常見的是「黑翅螢」與「大端黑螢」、6月至8月為「端黑螢」、10月至12月為「山窗螢」、11月至翌年1月為冬季的「鋸角雪螢」及12月至翌年3月的「神木螢」，是觀賞螢火蟲的最佳地點。

為了讓遊客能欣賞到令人嘆為觀止的螢海奇觀，管理處呼籲遊客賞螢應放慢腳步，確實遵守「三不一沒有」的賞螢規則；遊客如果持手電筒，可用紅色玻璃紙包覆，避免干擾螢火蟲，且不可以用閃光燈拍攝螢火蟲，以免讓求偶中的螢火蟲受到干擾。

在螢火蟲季期間，阿里山管理處將結合各社區推出賞螢導覽活動，由在地生態達人帶領，體驗發現山中精靈漫天飛舞的驚奇、夢幻、浪漫與感動。

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