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德國藝術家翻轉建築美學 總爺藝文中心駐村藝術家展出

2019-04-01 18:51聯合報 記者謝進盛╱即時報導

德國藝術家翻轉台式建築美學；台南麻豆總爺藝文中心今天起推出國際藝術村藝術家加比．塔普力克(Gaby Taplick)駐村成果展「一個專屬於我，別緻的房子」，邀請遊客感受異國藝術家獨特的工藝美學，展期至6月23日止。

加比．塔普力克今年由103位國內外藝術家當中脫穎而出，獲選為2019年總爺國際藝術村駐村藝術家，1月至3月進駐總爺創作。加比在學時期專攻美術，取得美術碩士學位；畢業後屢獲當地藝術類別獎助金，2014年起曾先後至韓國首爾、日本長野及熊本、臺灣高雄、瑞士等地駐村創作，擁有豐富的國際藝術交流創作實蹟。

總爺藝文中心表示，加比擅長於大型物件的藝術創作，於熊本縣高森町及高雄駁二藝術特區進駐時，以舊回收傢俱創作「Takamori-home」及「幸運車」等木作藝術作品。今年1月初訪麻豆街區，立即被城市中各種風格迥異的房子所吸引，每日意猶未盡地找尋各種樣態的建築物，更常流連忘返於欣賞這些他眼中獨特又與眾不同的房子。

加比駐村期間正值麻豆糖業大地藝術祭展期，他也參與2月中旬「重置流域」國際論壇交流研討；他認為，即便是毫無章法的建築樣態，卻仍是獨一無二迷人空間。

這次展出作品媒材除來自園區拆除的舊木棧道及卸展後木材，更有附近居民提供廢棄衣櫃、置物櫃等；藉由藝術家神來之手賦予了嶄新生命。

台南麻豆總爺藝文中心今天起推出國際藝術村藝術家加比．塔普力克(Gaby Tapl...
台南麻豆總爺藝文中心今天起推出國際藝術村藝術家加比．塔普力克(Gaby Taplick)駐村成果展「一個專屬於我，別緻的房子」。圖/總爺藝文中心提供。
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台南麻豆總爺藝文中心今起推出國際藝術村藝術家加比．塔普力克(Gaby Tapli...
台南麻豆總爺藝文中心今起推出國際藝術村藝術家加比．塔普力克(Gaby Taplick)駐村成果展「一個專屬於我，別緻的房子」。圖/總爺藝文中心提供。
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