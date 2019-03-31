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合歡山區的玉山杜鵑花開 上山賞花正是時候

2019-03-31 08:06聯合報 記者王燕華╱即時報導

合歡山區的玉山杜鵑花近日陸續綻放，民眾可安排上山賞花。圖／太管處提供
合歡山區的玉山杜鵑花近日陸續綻放，民眾可安排上山賞花。圖／太管處提供
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受暖冬影響，合歡山區小奇萊步道、合歡東峰、石門山等步道的高山玉山杜鵑花陸續綻放，比往年提早約半個月。太魯閣國家公園管理處下月1日起將啟動合歡山杜鵑花況每日影像網站，民眾可上網站了解花況，在花季期間上山賞花，但建議非假日時間人較少，賞花遊憩品質最佳。

太管處合歡山管理站指出，去年入冬後氣溫偏暖，山區雪量極少，高山的氣溫也比往年高，往年到4月才開的合歡山杜鵑花，已提前綻放。站內人員日前到南湖大山步道巡查時，驚喜發現步道上的玉山杜鵑花已開放，昨天又有巡山員在奇萊山步道發現花蹤。

太管處表示，目前小奇萊步道、合歡東峰、石門山等步道的玉山杜鵑陸續綻放，但是通往合歡山的台14甲線沿線，包括昆陽、武嶺、合歡山莊到小風口路段，目前僅有少量玉山杜鵑開花，預計要再約1周，花況會更好。

因應花季，太管處將從4月1日起啟動「合歡山杜鵑花況每日影像訊息」網站，一直到6月30日止，巡查人員到合歡主峰、東峰、北峰與石門山等高山，奇萊山、南湖大山等高山地區巡查時，都會記錄花況，上網更新，方便民眾了解。

不過，太管處提醒，花季期間上山賞花人非常多，尤其連假期間，可能湧入大量人車，建議最好安排非假日的時間上山賞花。

合歡山區的玉山杜鵑花近日陸續綻放，民眾可安排上山賞花。圖／太管處提供
合歡山區的玉山杜鵑花近日陸續綻放，民眾可安排上山賞花。圖／太管處提供
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