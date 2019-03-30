美到翻！漁光島藝術節開幕 猶如海島新樂園

2019-03-30 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



2年1次的「漁光島藝術節」今天開幕，今年集結16組國內外藝術家的作品，還有歌手徐佳瑩開唱，另外還有超過30場體驗漁光島風味的行程，讓遊客彷彿到了海島新樂園。

台南市長黃偉哲今天主持開幕式，他表示，市府在2年前首度舉辦漁光島藝術節後，漁光島就成了年輕人新興的拍照打卡熱點。市府表示，今年集結16組國內外藝術家中，有8組分別來自波蘭、荷蘭、巴西、澳洲，於去年11月國立台北教育大學的「Ar／t／chitecture環境藝術創作」計畫已先行完成作品，其中4座雕塑作品座落於保安林區附近，其餘作品則為分布於聚落區的壁畫，打造社區生活美學環境。今年另7組國內藝術家團隊陸續完成的10件作品。

藝術家游文富在第1屆漁光島藝術節中的作品「迷霧森林」，人氣超高，這次憑藉著40年前國小5年級時到秋茂園旅行，坐在斑馬上留下的相片回憶，使用竹籤或羽毛在海岸旁，打造一道蜿蜒漸層的地景藝術作品「奇幻島」，夢幻的美景會讓人以為在國外。

除了觀賞各項地景藝術裝置外，還有逾30場體驗漁光島風味的行程，例如「漁光小旅行」，透過專人帶領，走訪聚落、用自己的雙腳親吻漁光大地；「漁光廚房」今年特別邀請「老傢俬房」的主廚林景民，讓參與的民眾透過在地食材感受小島特殊的人文風情；「漁網再生工作坊」讓民眾親自感受粗糙、質樸的漁網線所交織而成的創作小燈。