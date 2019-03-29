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信徒託夢連擲筊12次聖杯 平鎮土地公迎娶土地婆

2019-03-29 18:41聯合報 記者張弘昌╱即時報導

百年歷史桃園市平鎮南天橋福德祠，30日上午11時熱鬧舉辦土地公迎娶土地婆金身安座大典。土地婆託夢信徒打造好神尊，擲筊請示竟靈驗連獲12聖杯神蹟，到風風光光迎娶土地婆安座經費籌備，冥冥中如有神助、水到渠成般圓滿促成。

南天橋福德祠協進會理事長陳宗和表示，今年初福德祠廟會活動時，搬遷到新屋居住多年魏新轟老先生，突到廟造訪告知，日前土地婆託夢要安座金身，他覺夢境很熟悉，風塵僕僕騎機車返南勢里老家探尋，發現廟前2株高大南洋杉，正是土地婆託夢地點，且樹上有夢境中土地婆所提，喜鵲築巢生子。

陳宗和說，當時廟會儀典忙碌，魏老先生突以鄉紳身分造訪，又指已到大溪佛具店打造好土地婆神尊，眾人覺有點唐突，還有人反問魏「頭殼有沒有清楚？」

為擺脫糾纏，陳宗和只好先行離去，卻不知為何，他竟又獨自走回土地公廟，對剛剛言行輕浮失禮，請示土地公，真有迎娶土地婆的打算？結果，陳宗和在眾多信眾及魏新轟面前，擲筊連5聖杯允諾，大家啞口無言。

風風光光辦迎嫁娶喜事，要花錢。魏先生指近期完成土地交易就有錢，且土地婆跟他說，不用緊張，事情會解決的。陳宗和說，到大溪佛具店查證，果真有土地婆神尊，晚間急忙到土地公神案前擲筊請示，迎娶土地婆及金身安座事宜，竟連擲12次聖杯獲允諾。

冥冥中有神助，隔天陳宗和就接到福康公司董事長陳守誠電話，詢問土地公迎娶土地婆事宜，他願全力支援促成。南勢里里長林德忠表示，很多信眾跟陳董事長一樣，都以辦喜事心情，熱心出錢出力。

3月30日上午信眾會先到大溪佛具店，迎接土地婆神尊，返建安宮與廟會陣頭會合，遶境南勢、東勢信仰圈祈福，11時會福德祠廟前鋪上紅地毯、演酬神大戲，風風光光辦一場土地公迎娶土地婆婚禮及祈福餐宴。

桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒因土地婆託夢及土地公靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土...
桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒因土地婆託夢及土地公靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土地婆盛事。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒夢見土地婆在廟前南洋衫指引，以及土地公種種靈驗神蹟...
桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒夢見土地婆在廟前南洋衫指引，以及土地公種種靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土地婆盛事。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒因土地婆託夢及土地公靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土...
桃園市平鎮區南天橋福德祠，信徒因土地婆託夢及土地公靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土地婆盛事。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區南天橋福德祠，30日熱鬧舉辦土地婆金身安座大典。土地婆託夢信徒及土地...
桃園市平鎮區南天橋福德祠，30日熱鬧舉辦土地婆金身安座大典。土地婆託夢信徒及土地公靈驗神蹟指示，促成土地公迎娶土地婆盛事。記者張弘昌／攝影
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土地公夢境遶境

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