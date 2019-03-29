親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

原台南測候所 周日重開放

2019-03-29 00:02聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。...
百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。百餘年的地震儀也完成修復。 圖／氣象局提供
分享

造型全球罕見，被網友暱稱為「胡椒罐」的台南市國定古蹟「原台南測候所」，3年前在地震中受損，最近完成修復，即將在31日重新開放，氣象局舉辦一系列的慶祝活動，慶賀老建物重生。

氣象局這次的修復，不只整修硬體建物，還把有百餘年歷史的氣象和地震觀測儀器，也一併修復，氣象局人員表示，這些「老古董」級的儀器，修復後一樣能運轉，是氣象偵測可靠的幫手，現代的電子儀器雖然比較精準，但很難使用百年。

百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。...
百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。百餘年的地震儀也完成修復（圖）。 圖／氣象局提供
分享
台南測候所興建於1898年，是日治時期興建的第一批測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，距今已有121年。測候所造型獨特，中央有高約12公尺的圓柱形風力塔，塔身四周環繞著較低矮的一層樓18邊形辦公空間，整體有如西餐廳內常見的胡椒研磨器具，在1970年代以前，台南市區少有高樓大廈，測候所因位居「鷲嶺」之巔且拔地而起，成為台南地標，府城居民以貼切的「胡椒罐」來稱呼這座顯眼的公共建築。

氣象局南區氣象中心表示，這次整修除了硬體外，原本就留存在館內的多項百年氣象儀器，也請退休的老同事一併修復，像是屋頂的風向、風速、風壓儀，還有放在一樓的地震儀，都是採用物理特性製作的儀器，雖然已經多年未使用，但經整理後已可運作，準確度沒有現代的電子儀器高，但是電子一旦損壞、修復困難，不像傳統儀器。

慶祝活動包括風力塔導覽、胡椒罐手作古蹟紙雕、聊古蹟故事及音樂會等，歡迎民眾在開幕當天參與。

修復氣象局國定古蹟日治時期地震

相關新聞

兩津、哆啦A夢…回收磁磚 司機拼出卡通屋

2019-03-28 23:20

用母愛戰勝癱瘓 口足畫家揮灑人生

2019-03-29 00:17

南投梅子節來了

2019-03-29 00:15

「國王」邀請…來基隆童話藝術節同樂

2019-03-28 23:37

屏東紅藜文化節 周六開趴

2019-03-27 23:52

墾丁滿州山谷音樂季 排灣文化之美

2019-03-27 23:48

嘉蘭溫泉公園 排灣部落新亮點

2019-03-27 23:41

出磺坑+地軌纜車 苗縣拚觀光新亮點

2019-03-27 23:41

東海路思義教堂、台中州廳 列國定古蹟

2019-03-27 22:23
看更多

熱門文章

大巨蛋今闖都審 林洲民：柯被蒙蔽、台北人看清楚審查結果

2019-03-28 09:44

影╱磁磚拼成兩津勘吉超吸睛 司機家人：怕變景點

2019-03-28 09:34

花蓮觀光主打「兩個太太、三個小山」 議員：錯誤示範

2019-03-28 14:03

菜鳥農夫種出滿園巨無霸蘿蔔 1公尺長大菜頭老農稱奇

2019-03-28 15:28

台南這個全球罕見的古蹟 地震後修復31日開放

2019-03-28 12:11

16億換不到真情？彰化燒錢催生 結果人口還是外移

2019-03-28 17:38

基隆童話藝術節有9巨偶 林右昌扮國王：來看11米大恐龍

2019-03-28 14:46

u故事／「我想上學去」 五歲拾荒童綺綺圓夢

2019-03-28 14:23

消失20多年的千年物種重現花蓮土地 農改場推稻種復育

2019-03-28 10:28

女力崛起！新竹縣府主管職以上 比例近五成是女性

2019-03-28 11:32

33年沒公車！台東南迴達仁鄉民終於等到了

2019-03-28 10:35

台中捷運綠線軌道經濟夯 單元12建商搶進

2019-03-28 08:07

大巨蛋模擬昨晚才提供 委員批審不下去

2019-03-28 11:48

遭轟破壞文官體制 北市文化、觀傳局副局長互調急喊卡

2019-03-28 16:13

偏鄉衛生所主任月薪比柯文哲高 新北衛生局：暫停主管職務

2019-03-28 15:43

尖石那羅部落金盞花盛開推系列活動 不僅能擦還能吃

2019-03-28 17:19

中市74號道增設3匝道一拖3市長 林佳龍：加速全力推動

2019-03-28 20:33

韓國瑜4月擬夜宿本國勞工宿舍 了解1例1休勞動條件

2019-03-28 22:42

候車亭有障礙 桃園將全面檢討改善

2019-03-28 12:49

賞花不用跑到陽明山 搭捷運就可感受春天氣息

2019-03-28 17:20

台南市精品咖啡評鑑揭曉 前三名代表參加農委會評鑑

2019-03-28 15:45

基隆暖暖平交道公車好危險 議員促先北移遮斷基座

2019-03-28 11:46

爆水管、路不平 潮州自來水工程惹民怨

2019-03-28 17:18

持續200年了 彰化南瑤宮與嘉義奉天宮今晨會香

2019-03-28 09:01

恆春機場推國際包機玩假的？他到機場快閃抗議

2019-03-28 09:26

首條遊艇藍色公路露曙光 「侯妙會」達4共識

2019-03-28 20:32

開管制藥逾半年未轉診 三芝衛生所主任遭停職喊無奈

2019-03-28 16:23

「新北旅客」粉絲頁 躍居全國政府官方粉絲團第一名

2019-03-28 08:23

影／退役UH-1H通用直升機 國軍贈中山工商典藏

2019-03-28 22:11

鋼筋裸露、磚塊崩塌 東來大廈海砂屋限期停用

2019-03-28 20:13

鳳梨拚外銷 嘉縣6公噸金鑽外銷廈門深圳

2019-03-28 19:41

121歲的氣象建築「原台南測候所」修復 3月底開放

2019-03-28 11:33

雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27

南台首座新建社宅 高市《凱旋青樹》245戶5月動工！

2019-03-28 11:13

高市大同醫院院慶 送病患、員工禮物是「停車場」

2019-03-28 10:30

活化荒廢軍區 高雄燕巢「橫山營區」變身學生創意基地

2019-03-28 11:04

鄰居燒金紙把他的家燒了 獨居爺感謝這些人幫修繕

2019-03-28 14:26

台南市5區無牙醫 口腔保健巡迴車今開進山上

2019-03-28 17:25

把長輩當生產工具？ 民代爆日照中心要老人分裝中藥材

2019-03-28 19:31

嘉縣地瓜前進大陸 魏應充翁章梁助農民

2019-03-28 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top