原台南測候所 周日重開放

2019-03-29 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。百餘年的地震儀也完成修復。 圖／氣象局提供 分享 facebook

造型全球罕見，被網友暱稱為「胡椒罐」的台南市國定古蹟「原台南測候所」，3年前在地震中受損，最近完成修復，即將在31日重新開放，氣象局舉辦一系列的慶祝活動，慶賀老建物重生。

氣象局這次的修復，不只整修硬體建物，還把有百餘年歷史的氣象和地震觀測儀器，也一併修復，氣象局人員表示，這些「老古董」級的儀器，修復後一樣能運轉，是氣象偵測可靠的幫手，現代的電子儀器雖然比較精準，但很難使用百年。

百年古蹟 被網友暱稱胡椒罐的台南市國定古蹟「原台南測候所」整修完成，31日開放。百餘年的地震儀也完成修復（圖）。 圖／氣象局提供 分享 facebook 台南測候所興建於1898年，是日治時期興建的第一批測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，距今已有121年。測候所造型獨特，中央有高約12公尺的圓柱形風力塔，塔身四周環繞著較低矮的一層樓18邊形辦公空間，整體有如西餐廳內常見的胡椒研磨器具，在1970年代以前，台南市區少有高樓大廈，測候所因位居「鷲嶺」之巔且拔地而起，成為台南地標，府城居民以貼切的「胡椒罐」來稱呼這座顯眼的公共建築。

氣象局南區氣象中心表示，這次整修除了硬體外，原本就留存在館內的多項百年氣象儀器，也請退休的老同事一併修復，像是屋頂的風向、風速、風壓儀，還有放在一樓的地震儀，都是採用物理特性製作的儀器，雖然已經多年未使用，但經整理後已可運作，準確度沒有現代的電子儀器高，但是電子一旦損壞、修復困難，不像傳統儀器。

慶祝活動包括風力塔導覽、胡椒罐手作古蹟紙雕、聊古蹟故事及音樂會等，歡迎民眾在開幕當天參與。