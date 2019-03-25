台南應用科大美術系「畫語者」畢展 多樣化創作吸睛

2019-03-25 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南應用科技大學108級美術系畢業生今天舉辦成果展，主題「畫語者」象徵學生以「藝術的多變性創造另一種語言」，250名畢業生展出各自的「校園代表作」到4月16日，每周更換創作主題，另這個周末30日起也在台南市中西區台南生活美學館開展。

美術系主任曾俊義表示，今年畢業成果展創作類別從平面、立體到錄像、裝置，畢業生以圖象跨越語言，用多元媒材表達新生代的理念，每一件作品都是創作者的心境意念，或是想對觀者表達的話語，「有時畫作就如同文字般，帶給觀看者不同的感受，也訴說著創作者不一樣的話語」。

主攻雕塑的宋相邦說，國中就讀普通學校，高中大學才進入美術專業系所，展出的作品「瀰漫著」費時兩個月完成，創作理念「是一個單純的感受，有時候彷彿身在霧裡，在整個已被固有價值與規範安排好的社會，有著眼睛卻看不清事物，只能聽從一旁的指示去追尋，並遵從」。

作品「什麼都沒改變」則以1個月半、平均每天10 小時完成。他說，創作理念在對於環境與社會的規範，「我們只能設法讓自己去適應，即使某些傳統是不合現代思維的，但礙於大環境都文化，只能坐在原地，什麼都不能做，什麼都改變不了」。

另一參展學生梁智翔以藝術創作為畢生志願，每天創作時間4到8小時，展出的油畫「眸」費時近3個月完成。他國中讀的也是普通學校，到了高中才開始就讀美術學校。

梁智翔說，他的作品以對人物眼神，使用照片寫實技術，表達出作品內人物對世界的情感。這一系列作品是以描繪家族成員來作為脈絡，性別歲月經歷還有他們當下的想法，他說，「都是不一樣的，那些對著鏡頭的眼神所要表達出來的是快樂？焦慮？還是對這個世界的迷茫呢？讓我們去細細感受吧！」

展出地點在校內「藝術中心」與美術系「ONE藝術空間」，呈現學生在校期間修習美術理論與藝術創作的成果。學生以以不同媒材來創造新的意象語彙，尋求各種創作可能性，思索如何打破對藝術的刻板印象，讓藝術不單止於被欣賞的美。