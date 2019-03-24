新社郵局彩繪菇菇雞 江啟臣粉專導覽網友按讚

2019-03-24 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市新社菇類總產量占全國第一，當地郵局推出打卡彩繪牆，成為好拍新景點，立委江啟臣今天在臉書貼文介紹，賞櫻之外也別忘了來打卡拍照，讓網友熱烈按讚。

郵局求新求變，也可以很不一樣。新社郵局加入了一些可愛的元素，讓原本樸素平凡的鄉間郵局變得很有活力，江啟臣小編説「看到香菇郵筒照就想唱一支小雨傘」尤其雨後山城更有感。