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新社郵局彩繪菇菇雞 江啟臣粉專導覽網友按讚

2019-03-24 15:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市新社菇類總產量占全國第一，當地郵局推出打卡彩繪牆，成為好拍新景點，立委江啟臣今天在臉書貼文介紹，賞櫻之外也別忘了來打卡拍照，讓網友熱烈按讚。

郵局求新求變，也可以很不一樣。新社郵局加入了一些可愛的元素，讓原本樸素平凡的鄉間郵局變得很有活力，江啟臣小編説「看到香菇郵筒照就想唱一支小雨傘」尤其雨後山城更有感。

目前新社櫻花花況已接近尾聲，仍有不少遊客到訪，賞花順便可以到郵局彩繪牆打卡，成為山城遊的另個亮點。

新社郵局創意彩繪，立委江啟臣介紹上臉書粉專。圖/江啟臣提供
新社郵局創意彩繪，立委江啟臣介紹上臉書粉專。圖/江啟臣提供
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新社郵局創意彩繪，立委江啟臣介紹上臉書粉專。圖/江啟臣提供
新社郵局創意彩繪，立委江啟臣介紹上臉書粉專。圖/江啟臣提供
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新社郵局創意彩繪，表現菇之鄉的特色。圖/江啟臣提供
新社郵局創意彩繪，表現菇之鄉的特色。圖/江啟臣提供
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郵局江啟臣

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