奇美藝術獎30年特展 展現精微寫實風

2019-03-24 09:46 中央社 台南24日電



奇美文化基金會舉辦奇美藝術獎培育藝術人才，推動「看得懂的藝術」，30年來獎助317人次。奇美博物館今年集結歷屆得獎者作品、搭配其他美術館借件推出特展，展現精微寫實風。

奇美博物館副館長廖婉如今天受訪時表示，奇美藝術獎今年將邁入第31屆；多年來以獎助金實質幫助美術、音樂類學生，讓許多優秀學子免於經濟壓力，至今發出約新台幣1億1000多萬元獎助金。

廖婉如表示，1989年奇美藝術獎成立時，正值台灣抽象風潮興盛之際。但奇美集團創辦人許文龍以「看得懂的藝術」為理念，讓奇美藝術獎沒有追隨流行，盼為台灣寫實藝術開啟一道長遠之徑。這一次的「奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展」是以精微寫實為主，所推廣的都是看得懂的藝術。

她說，此次集結奇美藝術獎得主作品、4大公立美術館及私人單位借件，總計102件作品、55名藝術家參展；包括繪畫41人、雕塑14人，其中奇美藝術獎得主有34人。

策展人蕭瓊瑞表示，這次集結從早期的雕塑藝術家黃土水、畫家李梅樹，一路下來到當代的年輕藝術家。有溫情流露的古典寫實作品，也有以超寫實手法模擬生活實物；如車庫鐵門、消防栓箱、皮鞋等，引發觀者疑惑並帶來趣味。

蕭瓊瑞表示，許文龍開辦奇美藝術獎支持了台灣很多本土年輕藝術家，走出了他們非常具有個人特色的藝術成就。