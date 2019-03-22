中科院「雄三」餘材 復興美工巧思開發變文創藝品

2019-03-22 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



中山科學院結合復興商工美工科創意巧思，利用製造飛彈汰廢鋁合金屬廢材，發揮巧思創作成燈具等文創藝品。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook 論斤秤便宜賣金屬廢材，花巧思創意也能變成精美文創藝品。國家中山科學研究院結合復興商工美工科，利用製造飛彈餘材，設計成造型獨特雨傘置物架、各式造型燈具等生活實用品，13件作品的鋁合金屬體，都是製作雄三飛彈餘材，展覽特地命名為「和平之鋁」。

中山科學研究院公共關係室主任顏肇瑩表示，中科院院長杲中興提倡「愛物惜物」，院內老舊木屋拆除梁柱、木門，用來製造杯墊、小桌椅等再生木作；院區內有不少珍貴龍柏等珍貴老樹，颱風折斷鋸除，整理後也編號保存，日後將發想製作成文創品或紀念品。

研發飛彈及製作國防武器過程，產生鋁合金及鐵、鋁、銅等金屬廢料，若廢鐵材論斤賣給資源回收業者很可惜。去年院方運用雄三飛彈廢材，車床設計「運籌帷幄」手部按摩器，在文創品上打上編號「限量生產」，大大提高汰廢餘材附加價值，並委託新北市復興美工科學生，帶回適合發想創作的廢材，進行燈具等文創藝品開發設計。

學生在飛彈彈頭、圓筒材上鑽孔，加上木頭及塑膠材質，柔合冷冽質感金屬材，甚至切割融合螺絲帽等概念，設計飛龍、刺蝟及水龍頭等造型燈具，利用武器餘材創作的系列文創藝名，命名為「和平之鋁」展覽。未來中科院將繼續與大專院校或民間團體合作，把研發國防武器的廢餘材善加運用，做成高附加價值的文創藝品。