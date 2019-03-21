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台南下營茅港媽徒步73公里會香 500信徒隨行

2019-03-21 09:58聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在104年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進香，神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，正加緊操練中，當天有來自全台媽祖信徒約500人隨行。

茅港尾天后宮主委馮進士表示，媽祖指示國曆3月23至24日（農曆2月17~18日）舉辦「茅港尾天后宮徒步赴郡會香」，兩天全程約73公里，前往台南祀典大天后宮會香，牽起中斷百年的地方傳統媽祖文化活動，當天有來自全台的媽祖一同共襄盛舉，見證歷史性的一刻。

馮進士說，此次媽祖神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，包含前鋒、繡旗、哨角、三十六執事、隨香人員全部都是義務自發性的前來幫忙，循著古官路跨越倒風與台江內海，沿途經過麻豆、善化、安定、永康、西港等地知名廟宇，各宮廟也將接駕盛況熱鬧可期。.

依據歷史記載，茅港尾位在倒風內海三大港汊之一，清代即形成街市，為通往縣治與府城必經之道。茅港尾天后宮自康熙16年（1677）建造，並於乾隆55年（1790）因林爽文事件受皇帝敕封，爾後赴府城台南天后宮享有「大北門入、大北門出」的特殊待遇，此次活動也將依循傳統。

馮進士表示， 茅港尾天后宮已有342年歷史，奉祀軟身媽祖，地方俗稱「茅港媽」，廟內更集結眾多傳統工藝與文化資產，例如特殊「三轉體」造型的千里眼、順風耳將軍神像、清康熙57年（西元1718年）「重建茅港尾橋鐵線橋碑記」石碑、石獅，更保有二位「薪傳獎」彩繪大師李漢卿與潘岳雄彩繪作品，以及陳俊旭的剪黏作品。

台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進...
台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進香，神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，正加緊操練中。圖／茅港尾天后宮提供
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台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進...
台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進香，神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，正加緊操練中。圖／茅港尾天后宮提供
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台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進...
台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進香，神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，正加緊操練中。圖／茅港尾天后宮提供
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台南下營茅港尾天后宮媽姐駕前是特殊「三轉體」造型的千里眼、順風耳將軍神像。記者吳...
台南下營茅港尾天后宮媽姐駕前是特殊「三轉體」造型的千里眼、順風耳將軍神像。記者吳淑玲／攝影
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茅港尾天后宮已有342年歷史，奉祀軟身媽祖，地方俗稱「茅港媽」。記者吳淑玲／攝影
茅港尾天后宮已有342年歷史，奉祀軟身媽祖，地方俗稱「茅港媽」。記者吳淑玲／攝影
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台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進...
台南市下營區茅港尾天后宮媽祖在百年之後，23日出發重啟徒步走古官道香路前往府城進香，神轎由專屬女轎班擔任，用最傳統的媽祖出門陣容，正加緊操練中。圖／茅港尾天后宮提供
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媽祖天后宮神轎
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