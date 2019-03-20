道士拚晉升 醮會法師武考爬108層刀梯

2019-03-20 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



3月31日桃園大溪區天公祖迎富送窮廟前廣場，將有一場刀梯武考醮會。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook 赤腳空手登爬上108層刀梯的醮會法師武考，3月31日將在桃園市大溪區天公祖迎富送窮廟前廣場舉行，這是中國武當道教太玄法師協會15年來第20次法師登刀梯武考，且首度到桃園大溪舉行。全台各地有10多人報名，更有上海台商不遠千里返台應考。

登刀梯武考，是道教中取得法師資格或晉升品階的重要試煉之一。中國武當道教太玄法師協會理事長蕭道賢表示，要取得道士法師資格，一定要通過登爬上108層，階梯上佈滿尖銳鋼釘，以及層層刀剃、劍梯考驗，要晉級法師品階也要再登刀梯通過試煉。

在桃園市溪區天公祖送窮迎富廟前廣場舉行的北部刀梯武考，是延續107年中部與南部刀梯武考的第三科期，目前刀梯武考醮壇，已完成搭設。

蕭道賢表示，每次刀梯武考都有男、女法師報考，刀梯有符籙及法師開刀及在旁加持護法保護，成功登108層者，要在祭壇頂誦唸疏文及擲茭3聖杯，才算通考武考。女法師王美麗，101年曾創連擲9聖杯紀錄。

來自台中鄭茂祥，20年來通過2次刀梯武考，這次報名法師晉升品階。他表示，登山梯前需茹素1個月，他平時在市場賣豬肉，茹素只賣不吃豬肉，且豬肉販供奉的祖師，跟太玄法師協會一樣都是玄天上帝，加上個人修煉，職業與法師修行並不相衝突。

3月31日刀梯法會當日，除法師登梯考校外，現場開放一般信眾體驗鑽過刀梯下方，祈求消災避難、祛病延壽、祈福植喜。