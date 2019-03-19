親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

「波音粉」張國煒竟買17架A350空巴？原因是這樣

奇美博物館「精微寫實藝術大展」 推出30元看特展優惠

2019-03-19 15:23聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

為慶祝「奇美藝術獎」30年，奇美博物館邀請美術史學者蕭瓊瑞教授擔任策展人，推出「奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展」，精選百件繪畫及雕塑作品，呈現台灣百年寫實藝術的發展樣貌，展覽期間自即日起至6月11日，同步推出「30元看特展」的歡慶優惠。

奇美藝術獎於1989年成立之初，正值台灣抽象風潮興盛之際，但該獎並無追隨流行，而是以奇美創辦人許文龍「看得懂的藝術」為理念，開啟台灣寫實藝術，三十年累積下來，展現多元風貌與無限潛力，也建構台灣近現代美術發展的重要面向。

本次選取的作品年代除了奇美藝術獎涵蓋的部分，也精選在此之前的精微寫實代表品，雕刻以黃土水為先驅，繪畫以1960年代中期李梅樹的人物畫為先導，完整展現台灣精微寫實藝術的百年發展樣貌。展覽集結奇美藝術獎得主作品、四大公立美術館及私人單位借件等，總計102件作品、55位老中青藝術家參展。

為了深化教育推廣，展期中也特別邀請盧昉、周川智、羅展鵬、陳俊華等四位新生代藝術家拍攝技法影片，不藏私地示範創作過程。此外，展覽的語音導覽由策展人蕭瓊瑞親自錄製，民眾只要上奇美博物館官網或在展場掃描QR Code，即能免費聆聽。3月24日館方也將舉辦一場從特展出發的「湖畔野餐日」活動，邀請民眾一起來野餐、畫畫。

特展門票150元，為了慶祝奇美藝術獎30年，館方特別祭出「30元看特展」活動，凡購買常設展門票即享有「30元加購特展票」的優惠。7至22歲學生、65歲以上長者、台南市民皆全面享有30元優惠票資格。另有「免費重遊特展」活動，凡7至22歲學生憑特展有價票根及學生證，可以免費再看一次特展。歡迎民眾共襄盛舉。

奇麗之美特展展場。圖／奇美博物館提供
奇麗之美特展展場。圖／奇美博物館提供
分享

奇美博物館野餐藝術家
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

沙坑復耕無毒茶園 打造新的紅茶品牌

2019-03-18 23:26

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

影／生動芭蕾結合冷光科技 新竹市兒童節很科技

2019-03-18 17:19

瞬間到香港 有哏眷村左營果貿社區

2019-03-18 15:27

影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

台東串連公園 打造綠色廊道

2019-03-18 00:17

里民認養綠美化 桃園平鎮雙連坡碉堡公園植樹350棵

2019-03-17 23:37

香魚故鄉 南澳復育放流15萬魚苗

2019-03-17 23:03

「酒家菜」看似熟稔 卻又有幾許歡喜的陌生

2019-03-11 15:59

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:54
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

80年宜蘭老橋改建後長這樣 工程5億將帶來三大效益

2019-03-19 12:03

高雄發現管線穿越箱涵？ 許立明：前市府主動檢測結果

2019-03-18 17:12

台灣燈會商機強強滾 3千張一卡通又搶完了

2019-03-18 16:34

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

影／全聯買進高雄好農產 韓國瑜現身支持

2019-03-19 10:58

苗栗縣破產後… 柯文哲預言：彰化是下一個

2019-03-18 23:22

徵醫護薪資最高5萬還附宿舍 中醫大新竹附院拍MV攬才

2019-03-18 17:17

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01

免轉院 南投設24小時心導管中心

2019-03-18 22:58

中市府人事3人真除1補足 客委會主委江俊龍

2019-03-18 16:44

鐵板燒店賣水餃有理由 老闆全是因為愛

2019-03-18 18:30

中市府首長團隊 3真除1補足

2019-03-18 23:19

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

16處公墓不是滿葬就是濫葬 台塑協助四湖公墓整建

2019-03-18 19:00

鳳梨次級品 農委會：每公斤8元收購

2019-03-18 23:42

五股水碓公園視野好 約會、賞景密境

2019-03-18 20:00

影／加碼大利多來了 宜蘭補助二行程機車舊換新最高3萬5

2019-03-18 17:42

張大春真除台中文化局長 新政推特色街道多藝文活動

2019-03-18 16:17

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

活生生國防教育 興國高中空軍基地海軍登艦參訪

2019-03-18 22:43

荔枝椿象現蹤 嘉市多管齊下

2019-03-18 23:54

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

讀書脫貧 嘉工校長 過來人關懷弱勢生

2019-03-18 23:59

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

李佳芬探訪偏鄉 替童穿新鞋

2019-03-18 23:34

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

補助1千元鼓勵上駕訓班學騎機車 雲嘉迄今待設

2019-03-18 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top