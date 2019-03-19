奇美博物館「精微寫實藝術大展」 推出30元看特展優惠

2019-03-19 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



為慶祝「奇美藝術獎」30年，奇美博物館邀請美術史學者蕭瓊瑞教授擔任策展人，推出「奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展」，精選百件繪畫及雕塑作品，呈現台灣百年寫實藝術的發展樣貌，展覽期間自即日起至6月11日，同步推出「30元看特展」的歡慶優惠。

奇美藝術獎於1989年成立之初，正值台灣抽象風潮興盛之際，但該獎並無追隨流行，而是以奇美創辦人許文龍「看得懂的藝術」為理念，開啟台灣寫實藝術，三十年累積下來，展現多元風貌與無限潛力，也建構台灣近現代美術發展的重要面向。

本次選取的作品年代除了奇美藝術獎涵蓋的部分，也精選在此之前的精微寫實代表品，雕刻以黃土水為先驅，繪畫以1960年代中期李梅樹的人物畫為先導，完整展現台灣精微寫實藝術的百年發展樣貌。展覽集結奇美藝術獎得主作品、四大公立美術館及私人單位借件等，總計102件作品、55位老中青藝術家參展。

為了深化教育推廣，展期中也特別邀請盧昉、周川智、羅展鵬、陳俊華等四位新生代藝術家拍攝技法影片，不藏私地示範創作過程。此外，展覽的語音導覽由策展人蕭瓊瑞親自錄製，民眾只要上奇美博物館官網或在展場掃描QR Code，即能免費聆聽。3月24日館方也將舉辦一場從特展出發的「湖畔野餐日」活動，邀請民眾一起來野餐、畫畫。