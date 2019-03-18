親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【殺破狼星座周運勢】雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20聯合報 記者江國豪╱即時報導

醫學名詞看似艱澀難背，卻大多都與藝術相關！衛福部屏東醫院外科部長李昆興，將西洋畫作及希臘神話中，與醫學相關的故事彙整成教材，大受學生歡迎，像是攝護腺手術得注意「愛神」維納斯、安眠藥起源於「睡神」希普諾斯等，甚至把累積8年的心血出版成書，讓醫學院學生或一般讀者能發現藏在藝術中的醫學。

走進屏東醫院，2樓以上走廊處處掛著西洋畫，一旁簡介就描述著畫與醫學的關聯，李昆興說每年都有醫師捐輪椅，但自己卻捐了6年的畫，把原本陰暗的走廊打造成有質感的畫廊。

而手術房外，掛著一幅17世紀手術的畫，描繪著病人在沒完全麻醉的形況下，眼睜睜地看著自己挨刀，面目猙獰反抗卻被麻醉師緊緊壓著，竟然就有家屬反應，看了心裡有陰影希望把畫撤掉，李昆興笑著說現在的麻醉技術比17世紀發達多了。

李昆興說自從就讀醫學院，學到希臘神話故事與醫學的關聯，便開始整理研究，為人師表後也把這套搬進課堂中，讓教學更有趣。李舉例像是相廣為人知的「愛神」維納斯在羅馬神話中稱為阿芙羅黛蒂，掌管性、愛、情、慾，衍生出單字aphrodisiac，名詞解釋為春藥，形容詞為激發性慾的，而解剖醫學有個專有名詞「Veil of Aphrodite」（阿芙羅黛蒂的面紗），泌尿科醫師在做攝護腺手術時保留這層富含神經的薄膜，即可避免術後性功能障礙。

另外，安眠藥（hypnotic）就起源於睡神希普諾斯，知道這點，就可明白在瓦特豪斯的畫作中，為何背景中畫著大量罌粟花。

李昆興說現在哈佛大學有門課，要大一、二醫學院學生去美術館看名畫，培養敏銳觀察力，對行醫是有幫助的。現代臨床醫學之父奧斯勒爵士說，一個好醫生應具備3個Ｈ，Humility（謙虛為懷）、Humamity（人文素養）、Humor（幽默風趣），李昆興也認為這3個Ｈ可以為臨床醫師，消除生活上的枯燥乏味、化解尷尬自我解嘲，更能謙卑地面對芸芸眾生，這些似乎比較能符合現代醫學應具備人文素質的看法，也是醫界認為目前醫療面向的「全人」角度。

李昆興每年都會捐畫給醫院，把走廊打造成高質感藝術畫廊。記者江國豪／攝影
李昆興每年都會捐畫給醫院，把走廊打造成高質感藝術畫廊。記者江國豪／攝影
分享
手術房外的畫，竟被病患家屬投訴，李昆興笑著說現在的麻醉技術比十七世紀發達多了。記...
手術房外的畫，竟被病患家屬投訴，李昆興笑著說現在的麻醉技術比十七世紀發達多了。記者江國豪／攝影
分享
李昆興每年都會捐畫給醫院，把走廊打造成高質感藝術畫廊。記者江國豪／攝影
李昆興每年都會捐畫給醫院，把走廊打造成高質感藝術畫廊。記者江國豪／攝影
分享
衛福部屏東醫院外科部長李昆興，將西洋畫作及希臘神話中，與醫學有關的故事彙整，甚至...
衛福部屏東醫院外科部長李昆興，將西洋畫作及希臘神話中，與醫學有關的故事彙整，甚至把累積8年的教材出版成書。記者江國豪／攝影
分享
走進屏東醫院，2樓以上走廊處處掛著西洋畫，一旁簡介就描述該畫與醫學的關聯。記者江...
走進屏東醫院，2樓以上走廊處處掛著西洋畫，一旁簡介就描述該畫與醫學的關聯。記者江國豪／攝影
分享

醫學院醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

影／阿里山煤炭蒸汽火車修復上路 1年半後重出江湖

2019-03-18 07:29

台東串連公園 打造綠色廊道

2019-03-18 00:17

里民認養綠美化 桃園平鎮雙連坡碉堡公園植樹350棵

2019-03-17 23:37

香魚故鄉 南澳復育放流15萬魚苗

2019-03-17 23:03

資深電影控 把老宅變懷舊電影館

2019-03-17 13:12

7旬超資深Coser 電影控化身百變藝術家

2019-03-17 13:12

影／超資深Coser隱身南投山區 陳南耀不悔的電影人生

2019-03-17 09:03

花蓮之光 大農大富賞螢季開跑

2019-03-17 00:04

新北第六間微美術館 鶯歌工商開幕

2019-03-16 23:52

布農族射耳祭 武陵部落開跑

2019-03-16 23:38

插秧暖身／宜蘭綠博月底開幕 首日免費

2019-03-16 23:19

桃園貨櫃市集成仙境 多元活動迎接青年追夢

2019-03-16 22:40

有吃、有玩一次滿足 大溪豆干節匯集桃竹苗農特產

2019-03-16 22:37

「酒家菜」看似熟稔 卻又有幾許歡喜的陌生

2019-03-11 15:59

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:54
看更多

熱門文章

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

桃園住宅用電六都最高 汰舊電器補助民眾超踴躍

2019-03-17 12:19

顔清標二兒媳補辦婚禮 顏家新娘超美

2019-03-17 22:04

赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43

春風吹醒荔枝椿象 專家：摘除1葉卵片明年減少1千隻

2019-03-17 17:10

屏東市違規停車這裡最多 警方展開交通大執法

2019-03-17 10:01

「辛普森家庭」說腐城人不戴安全帽 南市府：會罰錢！

2019-03-17 12:17

他獨居失智忘了另一半過世 2付碗筷等不到人共餐

2019-03-17 08:56

海軍軍艦泊靠安平商港 參觀民眾排成一條龍

2019-03-17 13:23

蔡英文送給基隆第二個大禮 軍港遷建主建物下月動工

2019-03-17 21:25

被稱傻子 他自費200餘萬租下別人的百年老房修繕

2019-03-17 08:59

桃市馬路標線「像菲律賓國旗」 原來是交局設計3D駝峰線

2019-03-17 20:20

全台漁港瘋釣魚唐鳳聽到了 漁會：那安全誰顧？

2019-03-17 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top