影／外科醫師從藝術中教醫學 把醫院變成美術館

2019-03-18 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



醫學名詞看似艱澀難背，卻大多都與藝術相關！衛福部屏東醫院外科部長李昆興，將西洋畫作及希臘神話中，與醫學相關的故事彙整成教材，大受學生歡迎，像是攝護腺手術得注意「愛神」維納斯、安眠藥起源於「睡神」希普諾斯等，甚至把累積8年的心血出版成書，讓醫學院學生或一般讀者能發現藏在藝術中的醫學。

走進屏東醫院，2樓以上走廊處處掛著西洋畫，一旁簡介就描述著畫與醫學的關聯，李昆興說每年都有醫師捐輪椅，但自己卻捐了6年的畫，把原本陰暗的走廊打造成有質感的畫廊。

而手術房外，掛著一幅17世紀手術的畫，描繪著病人在沒完全麻醉的形況下，眼睜睜地看著自己挨刀，面目猙獰反抗卻被麻醉師緊緊壓著，竟然就有家屬反應，看了心裡有陰影希望把畫撤掉，李昆興笑著說現在的麻醉技術比17世紀發達多了。

李昆興說自從就讀醫學院，學到希臘神話故事與醫學的關聯，便開始整理研究，為人師表後也把這套搬進課堂中，讓教學更有趣。李舉例像是相廣為人知的「愛神」維納斯在羅馬神話中稱為阿芙羅黛蒂，掌管性、愛、情、慾，衍生出單字aphrodisiac，名詞解釋為春藥，形容詞為激發性慾的，而解剖醫學有個專有名詞「Veil of Aphrodite」（阿芙羅黛蒂的面紗），泌尿科醫師在做攝護腺手術時保留這層富含神經的薄膜，即可避免術後性功能障礙。

另外，安眠藥（hypnotic）就起源於睡神希普諾斯，知道這點，就可明白在瓦特豪斯的畫作中，為何背景中畫著大量罌粟花。