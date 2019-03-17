親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

影／超資深Coser隱身南投山區 陳南耀不悔的電影人生

2019-03-17 09:03聯合報 記者賴香珊╱即時報導

陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者...
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者賴香珊／攝影
分享

Cosplay風行，南投縣埔里鎮桃米山區也隱居著一名超資深Coser！年近七旬的陳南耀曾是電影人，不僅當過臨演，更因深愛電影工作，學畫電影看板到自製戲服、布景等都很在行，更愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。

「電影，讓我的人生從黑白變彩色！」個性溫柔文雅的陳南耀坦言，小時候較難融入其他孩童遊戲，個性上有些悲觀，但在他8歲那年，與哥哥去埔里街上，第一次看到電影「七仙女」就被千變萬化的畫面深深吸引，也因此一頭栽進電影的世界。

陳南耀說，早年農村時代，其他孩子放學後不是打彈珠、玩尪仔標，但他不一樣，一下課就往電影院跑，不僅偷看電影，更愛看師傅手繪電影海報和看板，常看到忘記時間，回過神已深夜，回到家就是挨皮肉痛，但他仍樂此不疲。

家人見陳南耀如此喜愛電影，最後也就由著他。他國小5年級邊看邊學，畢業後去戲院當學徒，短短不到一年就升格師傅，電影業全盛時期，埔里鎮內7家戲院的電影海報看板多半由他一手操刀繪製，但幾年後他收到兵單，中斷繪畫。

但陳南耀並沒有放棄電影，他說，服完兵役後決定北上學習電影藝術，因此踏入電影業，從美工、布景、道具到服裝、燈光、攝影等都接觸涉獵，甚至遠赴巴黎、紐約等地觀摩學習，也充當臨時演員，結識知名導演李翰祥、胡金銓等人。

只不過，隨著傳統電影式微，陳南耀在50歲那年選擇退休返鄉，他說，一生鍾情電影藝術，就算回到家鄉仍無法忘懷，因此有時間就持續創作，看到喜歡或有感的新電影就動筆畫，也會自製戲服或布景，還會穿古裝搭配音效重溫緬懷經典電影。

陳南耀換上電影「龍門客棧」戲服，重現當年大俠風範，不過，他坦承，雖夢想成為大俠，但當年只當過後面那個拿旗子的。陳南耀提到，有時畫累了，就換上古裝大玩Cosplay，渾身細胞的他，也能一次扮演20個電影角色，且男、女不拘，可說是超資深Coser，也被親友稱作「百變藝術家」。

陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者...
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小就愛上電影，一頭栽進電影藝術世界，學習手繪電影看板。...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小就愛上電影，一頭栽進電影藝術世界，學習手繪電影看板。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮陳南耀會畫電影看板、做戲服和布景，還渾身戲胞能一次扮演20個電影角色...
南投縣埔里鎮陳南耀會畫電影看板、做戲服和布景，還渾身戲胞能一次扮演20個電影角色。記者賴香珊／攝影
分享
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者...
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者賴香珊／攝影
分享
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者...
陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小就愛上電影，一頭栽進電影藝術世界，學習手繪電影看板。...
南投縣埔里鎮電影人陳南耀從小就愛上電影，一頭栽進電影藝術世界，學習手繪電影看板。記者賴香珊／攝影
分享

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

花蓮之光 大農大富賞螢季開跑

2019-03-17 00:04

新北第六間微美術館 鶯歌工商開幕

2019-03-16 23:52

布農族射耳祭 武陵部落開跑

2019-03-16 23:38

插秧暖身／宜蘭綠博月底開幕 首日免費

2019-03-16 23:19

桃園貨櫃市集成仙境 多元活動迎接青年追夢

2019-03-16 22:40

有吃、有玩一次滿足 大溪豆干節匯集桃竹苗農特產

2019-03-16 22:37

茶趣全品味 「柳隅」讓顧客自己泡茶

2019-03-16 00:15

千朵流蘇石斛蘭齊開 蘭展奪冠

2019-03-15 23:54

太魯閣九曲洞封閉施工6年 暑假開放

2019-03-15 23:53

南島婚禮 福建新人互許終身

2019-03-15 22:52

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

「酒家菜」看似熟稔 卻又有幾許歡喜的陌生

2019-03-11 15:59

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:54
看更多

熱門文章

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

影／大溪豆干節匯集桃竹竹苗 4縣市美食特產登場

2019-03-16 20:21

不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40

林姿妙化身村姑插秧 宣布綠博開幕日免費

2019-03-16 11:49

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54

逢甲提醒求職新鮮人 月薪4萬以下企業要公開薪資

2019-03-16 19:49

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

最美的花蓮之「光」大農大富賞螢趣率先開跑

2019-03-16 17:03

台中環保局公佈空汙報告 7個行政區8種一級致癌物超高

2019-03-16 19:45

鳳梨每斤只剩1元！ 農民抱怨：賣1車賠1車

2019-03-16 23:05

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

北市缺雙語老師 國小教甄招考40名

2019-03-16 15:51

桃園東門市場11月完工 3月底辦永和市場攤商安置說明會

2019-03-16 16:10

長頸鹿煙囪回家了！100%原汁原味是牠

2019-03-16 19:44

高雄慶祝童軍節大會 童軍體驗飛航科技結合應用技能

2019-03-16 15:32

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

聽92歲寶島歌王文夏唱歌 長青園伯伯樂得狂鼓掌

2019-03-16 20:05

月津港燈節部分作品移入 新營天鵝湖公園添藝術風

2019-03-16 09:52

還記得那年種下的樹嗎？ 花蓮林管處發「尋人啟事」

2019-03-17 07:50

遭抗議初選黑箱？北市黨部：立委初選時程不變

2019-03-16 16:44

訪亞馬遜、微軟美總部 林右昌：善用AI解決城市治理

2019-03-16 10:30

內門「羅漢門迎佛祖」首日遶境 場面盛大

2019-03-16 20:14

影╱這裡的浪浪好幸福 泡藥浴洗澡治皮膚病

2019-03-16 10:17

嘉縣連辦12年海之夏祭 今年未編預算面臨開天窗

2019-03-16 15:51

桃園G10貨櫃市集新裝亮相 「青年抬頭節」活動開跑

2019-03-16 19:41

木柵焚化廠長頸鹿煙囪換裝完成 喚起回憶

2019-03-16 15:26

台灣燈會無名英雄辛苦了 屏東商家串連提供志工優惠

2019-03-16 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top