影／超資深Coser隱身南投山區 陳南耀不悔的電影人生

2019-03-17 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



陳南耀深愛電影工作，會畫電影看板、做戲服和布景、愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

Cosplay風行，南投縣埔里鎮桃米山區也隱居著一名超資深Coser！年近七旬的陳南耀曾是電影人，不僅當過臨演，更因深愛電影工作，學畫電影看板到自製戲服、布景等都很在行，更愛裝扮，堪稱「百變藝術家」。

「電影，讓我的人生從黑白變彩色！」個性溫柔文雅的陳南耀坦言，小時候較難融入其他孩童遊戲，個性上有些悲觀，但在他8歲那年，與哥哥去埔里街上，第一次看到電影「七仙女」就被千變萬化的畫面深深吸引，也因此一頭栽進電影的世界。

陳南耀說，早年農村時代，其他孩子放學後不是打彈珠、玩尪仔標，但他不一樣，一下課就往電影院跑，不僅偷看電影，更愛看師傅手繪電影海報和看板，常看到忘記時間，回過神已深夜，回到家就是挨皮肉痛，但他仍樂此不疲。

家人見陳南耀如此喜愛電影，最後也就由著他。他國小5年級邊看邊學，畢業後去戲院當學徒，短短不到一年就升格師傅，電影業全盛時期，埔里鎮內7家戲院的電影海報看板多半由他一手操刀繪製，但幾年後他收到兵單，中斷繪畫。

但陳南耀並沒有放棄電影，他說，服完兵役後決定北上學習電影藝術，因此踏入電影業，從美工、布景、道具到服裝、燈光、攝影等都接觸涉獵，甚至遠赴巴黎、紐約等地觀摩學習，也充當臨時演員，結識知名導演李翰祥、胡金銓等人。

只不過，隨著傳統電影式微，陳南耀在50歲那年選擇退休返鄉，他說，一生鍾情電影藝術，就算回到家鄉仍無法忘懷，因此有時間就持續創作，看到喜歡或有感的新電影就動筆畫，也會自製戲服或布景，還會穿古裝搭配音效重溫緬懷經典電影。