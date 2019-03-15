南島婚禮 福建新人互許終身

「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，昨天浪漫登場，今年由瑪家鄉公所以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，循排灣族傳統婚禮完成新人終身大事。 圖／茂林國家風景區管理處提供 分享 facebook 原住民的婚禮因為傳統習俗不同各有千秋，昨天在屏東有南島婚禮，瑪家鄉公所以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，循排灣族傳統婚禮，以「豎鞦韆架」等完成新人終身大事；在台東，南迴排灣族有婚訊時，都會有殺豬及煮血腸的分享習俗，男人殺豬，女人煮血腸，大家一起分享喜悅。

今年南島婚禮還有中國及日本兩對新人特地來台，循排灣古禮完成終身大事。 「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於15日、16日浪漫登場，遵循排灣族傳統婚禮完成新人的終身大事。 圖／茂林國家風景區管理處提供 分享 facebook

日籍新人小橋.忠広先生說，父親是日本人，母親是瑪家鄉排灣族，長年在日本生活，長大後偶爾回到母親家鄉旅遊，因從小聽過母親說著原住民文化故事，喜歡原住民傳統文化，今年回到台灣以母親家族的傳統儀式，循古禮與妻子完成終身大事。另一對新人來自大陸福建，朋友介紹南島婚禮，喜愛原民文化的兩人決定以這方式互許終身。

茂管處長簡慶發表示，南島婚禮開辦至今已14年，每年3月分別由三地門、瑪家、霧台分年主辦。

除婚禮重頭戲外，茂管處3月2日起每周六、日在禮納里遊客中心安排「原味部落市集」，有排灣族傳統鞦韆與童玩供民眾體驗，還有原鄉手工藝品、部落美食等。 台東南迴排灣族有婚訊時，都會有殺豬及煮血腸的分享習俗。 記者尤聰光／翻攝 分享 facebook

排灣族在台東也有特殊的習俗，排灣族耆老撒古流說：「這是男女雙方交流最好互動的儀式」。

撒古流表示，排灣族部落只要有婚訊傳出，無論男方或女方都會辦殺豬宴，邀雙方家長一起參加，男人負責殺豬，將豬隻血液凝固交由女人灌血腸，殺豬分肉給親朋好友，頭部送給頭目，期盼獲祝福，內臟煮成一大鍋，由耆老長輩享用。 排灣族男人負責殺豬，並將豬隻血液凝固交由女人灌血腸。 記者尤聰光／翻攝 分享 facebook