重現百年香路 台南下營茅港媽徒步赴府城

2019-03-14 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南下營茅港媽在104年後，將徒步從古香路前往府城大天后宮參謁，開基軟身大媽將親自前往。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南下營茅港尾天后宮徒步前往府城祀典大天后宮會香，在中斷百年後今年將恢復，經請示神明後在3月23及24

日舉辦「百年情緣赴郡香會」活動，號召300多名信徒以徒步方式前往府城，走的是中斷百年的官道香路，從下營出發經由麻豆、善化、安定、永康，並按傳統從「大北門入、大北門出」進入府城，這段典故還和林爽文之變有關，廟方表示，最後一次徒步香會是民國4年，這是104年後再度重現。

茅港尾天后宮建廟在1677年，已有342年歷史，主委馮進士表示，古早都有前往府城祀典大天后宮參謁，這次恢復舉辦，是因廟史記載，因茅港尾居民在平定林爽文之亂有功，福建陸路提督梁朝珪上報朝廷表彰，乾隆皇帝曾特許茅港媽從「大北門入、大北門出」（現今北門路與小東路口）進入府城，這裡是清朝軍事重地，茅港媽進入府城的香路相當特別，希望重現這段香路。

茅港尾天后宮總務馮智賢表示，根據廟史紀錄，民國4年茅港尾天后宮作醮，徒步到府城邀請「鎮南媽」來作客，這是最後一次徒步會香，隨時代變遷中斷百年，決定在今年恢復百年赴郡香會盛事，擲筊請示日期是3月23及24日，茅港媽開基大媽、二媽和三媽都出親自前往，沿途預計經過20多間友宮參拜，重頭戲是第一天晚上到台南祀典大天后宮香會，有300多名報名信徒會穿著茅港媽祖專屬號掛衣服，一同參與隨香到府城。

茅港尾天后宮百年後第一次舉辦徒步香會，也開放全國信徒報名，已有300多人參加。廟方說，徒步不僅可以體會古香路沿途的風土民情，活動圓滿後廟方致贈每一位參與的民眾紀念潮T一件，也特別製作Q版茅港媽磁鐵，還有胸章等文創商品，與信眾結緣。