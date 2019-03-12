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宜蘭祕湯碧候溫泉 預計秋冬開放

2019-03-12 23:37聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭新湯「碧候溫泉」完成試湯，預計秋冬開放。 圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭新湯「碧候溫泉」完成試湯，預計秋冬開放。 圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣南澳山區「碧候溫泉」是「祕境之湯」，遊客期待開放體驗，但為避免觀光衝擊部落，縣府要先與在地原住民取得營運共識，開放時間預計延到今年秋冬之際，開放前會先試營運。

碧候溫泉位在宜蘭南澳鄉泰雅部落、南澳北溪的上游旁，為原住民委員會核定的輔導獎勵計畫，與屏東縣牡丹鄉旭海溫泉、新竹縣五峰鄉清泉溫泉同列全台3大祕湯示範區。設計採露天風呂形式，山林野溪環繞，泡湯時可聽溪水聲、看山景，是極佳享受。

碧候溫泉已完成試湯，從地下110與120公尺取溫泉水，水溫攝氏40到45度，微有硫磺味，清澈無色。原本農曆過年後要開放，因位在泰雅族部落，縣府要先與在地原住民取得營運共識，由部落舉行會議一起討論，正式營運將延到秋冬。

縣府昨表示，碧候溫泉園很迷人，真的是祕境，園區只有1.7公頃，僅20個停車位，從入口到園區要經過4公里長的產業道路，路幅不寬，會車難，因此交通管理要順暢，須有總量管制。

碧候溫泉園區設個人湯屋6間，男女裸湯各1間、露天spa池2座，一天分4批開放，一批放行176名遊客，一天僅能容700多名遊客，將採預約制。

至於門票，大眾池全票80元，團體優惠票60元，65歲以上或6到12歲半價40元，個人湯屋基本費用一人200元，以人數計費，6人為限。

溫泉南澳原住民

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