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「生命之樹」 屏東書院繼續發光

2019-03-12 00:05聯合報 文／翁禎霞

圖／翁禎霞
圖／翁禎霞
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台灣燈會中大受歡迎的作品「生命之樹」，燈會結束後，屏東縣政府決定移往屏東市區的屏東書院附近，縣長潘孟安要求要讓「生命之樹」白天與黑夜皆美，讓更多人看見「生命之樹」的生命力；另燈會中相當討喜的小鹿燈飾也會隨之移往，成為屏東市區的新景點。

台灣燈會屏東縣政府
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