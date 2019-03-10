打造花蓮綠廊 壽豐平和村田區種3千棵樹苗

2019-03-10 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／花蓮報導



花蓮縣長徐榛蔚（右三）、立委蕭美琴（右四）、花蓮林管處長楊瑞芬（左四）及花蓮區農改場長杜麗華（左三）昨天參加植樹活動。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

明天就是植樹節，位於中央山脈、海岸山脈間的花蓮壽豐平和村田區昨天有一場植樹活動，縣長徐榛蔚、花蓮林管處長楊瑞芬等人與民眾合力種下3000多棵黃連木、樟樹等樹苗，這些樹苗茁壯後將作為中心綠籬。

植樹節活動由縣府、花蓮區農改場及花蓮林管處舉辦，楊瑞芬說，去年植樹月，林務局在花蓮大農大富平地森林園區附近，建置首條串連中央山脈、海岸山脈生態廊道，經1年監測發現許多不常出現平地的動物現身，證實生態廊道發揮效益；今年再接再厲種下樹苗，未來盼此處成為民眾可親近的都市森林。

花蓮縣長徐榛蔚（左二）昨天參加植樹活動，奮力拿起鏟子種下小樟樹。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

花蓮區農改場長杜麗華、協助爭取有機農業研究中心的立委蕭美琴昨也出席活動。杜麗華說，該中心下月進入細部設計，完成後可發包動工；蕭美琴表示，昨天種下的樹苗未來會是有機農業研究中心的綠色隔離帶，對這座中心有保護功能，也是野生動物、昆蟲棲地。

花蓮林管處昨天舉辦植樹活動，在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3千多棵黃連木、樟樹樹苗。 記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

「留給子女金山銀山，不如留下青山綠水」，徐榛蔚表示，花蓮這9年來種下300多萬棵樹，積極往花園城市邁進，但在推動綠色植樹同時，花蓮小花蔓澤蘭、銀合歡等「綠癌」 也蔓延嚴重，盼相關單位協助清除。

「花蓮林管處在各地舉辦贈苗活動，民眾只要自備環保袋，準備今年1、2月或3、4月的3張統一發票，就可換取樹苗，每人最多換2株，截至月底前還有16場，將贈送胡椒木、宜梧、桂花、茉莉等苗，活動時間地點可上花蓮林區管理處官網查詢。