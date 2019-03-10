親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

打造花蓮綠廊 壽豐平和村田區種3千棵樹苗

2019-03-10 23:06聯合報 記者蔡翼謙／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚（右三）、立委蕭美琴（右四）、花蓮林管處長楊瑞芬（左四）及花蓮區農...
花蓮縣長徐榛蔚（右三）、立委蕭美琴（右四）、花蓮林管處長楊瑞芬（左四）及花蓮區農改場長杜麗華（左三）昨天參加植樹活動。記者蔡翼謙／攝影
分享

明天就是植樹節，位於中央山脈、海岸山脈間的花蓮壽豐平和村田區昨天有一場植樹活動，縣長徐榛蔚、花蓮林管處長楊瑞芬等人與民眾合力種下3000多棵黃連木、樟樹等樹苗，這些樹苗茁壯後將作為中心綠籬。

植樹節活動由縣府、花蓮區農改場及花蓮林管處舉辦，楊瑞芬說，去年植樹月，林務局在花蓮大農大富平地森林園區附近，建置首條串連中央山脈、海岸山脈生態廊道，經1年監測發現許多不常出現平地的動物現身，證實生態廊道發揮效益；今年再接再厲種下樹苗，未來盼此處成為民眾可親近的都市森林。

花蓮縣長徐榛蔚（左二）昨天參加植樹活動，奮力拿起鏟子種下小樟樹。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左二）昨天參加植樹活動，奮力拿起鏟子種下小樟樹。記者蔡翼謙／攝影
分享

花蓮區農改場長杜麗華、協助爭取有機農業研究中心的立委蕭美琴昨也出席活動。杜麗華說，該中心下月進入細部設計，完成後可發包動工；蕭美琴表示，昨天種下的樹苗未來會是有機農業研究中心的綠色隔離帶，對這座中心有保護功能，也是野生動物、昆蟲棲地。

花蓮林管處昨天舉辦植樹活動，在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3千多棵黃...
花蓮林管處昨天舉辦植樹活動，在中央山脈、海岸山脈的壽豐平和村田區，種下3千多棵黃連木、樟樹樹苗。 記者蔡翼謙／攝影
分享

「留給子女金山銀山，不如留下青山綠水」，徐榛蔚表示，花蓮這9年來種下300多萬棵樹，積極往花園城市邁進，但在推動綠色植樹同時，花蓮小花蔓澤蘭、銀合歡等「綠癌」 也蔓延嚴重，盼相關單位協助清除。

「花蓮林管處在各地舉辦贈苗活動，民眾只要自備環保袋，準備今年1、2月或3、4月的3張統一發票，就可換取樹苗，每人最多換2株，截至月底前還有16場，將贈送胡椒木、宜梧、桂花、茉莉等苗，活動時間地點可上花蓮林區管理處官網查詢。

植樹節農改場蕭美琴徐榛蔚統一發票
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

特生中心 搶救逾20種瀕絕植物

2019-03-10 23:14

「點亮十三層遺址」 新北瑞芳里長出點子

2019-03-11 00:19

1鄉5火車站 竹縣橫山獨特風光

2019-03-10 23:42

內灣線愛情車站招標 合興車站擴大追客

2019-03-10 23:36

屏東竹田車站 將推穿越時空車票

2019-03-10 23:18

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

台灣燈會「海之女神」明信片 熱度不減

2019-03-09 23:26

屏東車城後灣「牢盆煮鹽」 拚賺文化觀光財

2019-03-09 23:03

舊山線的內社川鐵橋、魚藤坪鐵橋 登錄苗栗縣定古蹟

2019-03-09 22:32

保回憶？ 要重建？ 苑裡百年市場列文資有異音

2019-03-09 22:30

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:12
看更多

熱門文章

潘恒旭與網友掀筆戰 韓國瑜說話了

2019-03-10 20:07

罕見！大甲媽進入營區遶境祈福 旅長親自接轎

2019-03-10 20:01

彰化不辦燈會吵不停 田中鎮長：已成定局何不向前看

2019-03-10 16:55

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

一場燈會讓屏東交通現形 爭取高鐵高捷之聲再起

2019-03-10 16:55

感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21

「ET外星人」草音雨中登場 韓國瑜李佳芬穿雨衣當觀眾

2019-03-10 20:52

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

影／她爆基隆議員有「小金庫」 提案自宮連署成案

2019-03-10 21:35

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

誰小時候有總統夢？ 韓國瑜笑問你說朱立倫嗎

2019-03-10 18:05

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31

台灣最強生命力 撿拾馬路碎玻璃婦人最美

2019-03-10 20:54

竹田車站建站百年 穿越時空車票「要價」100年

2019-03-10 20:42

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

明星私校招生又爆 考生多一成看不出少子化

2019-03-10 19:40

田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03

台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07

龍德宫四媽祖8天7夜遶境 桃警護駕供水

2019-03-10 14:51

桃園市議員擬換跑道 詹江村、黃敬平臉書談理念爭認同

2019-03-10 18:42

花蓮4年4023人次通報輕生 縣衛生局擴大諮商據點

2019-03-10 16:58

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

林青霞母校社團國小60周年慶 請到96歲退休師

2019-03-10 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top