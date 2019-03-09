親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩最後一步

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市2019鯤喜灣樂活文化季，將於3月23、24日揭開序幕，南區區公所指出，今年度以「地方文化」、「體驗活動」及「灣裡美食」為三大主軸，提供精彩體驗遊程外，邀請美食作家王浩一主持美食講座，推出限時美食券促銷活動，意者可上南區區公所臉書粉絲團或上（https://goo.gl/UekDtD）查詢及報名。

區長朱棟說，灣裡地區眾多美食遠近馳名，歡迎各地饕客「作夥灣裡吃美食」！今年邀請美食作家王浩一，將於3月17日、4月13日兩天，以灣裡美食為題，辦理美食講座，同時，超過30個灣裡商家共同推出灣裡美食券，藉由折扣與聯合行銷模式，讓造訪遊客能大口享用灣裡美食。

此外，鯤鯓、喜樹及灣裡地區，分別推出地方文化及體驗活動，鯤鯓小旅行遊程將帶領遊客欣賞194巷藝術巷弄，走海景天橋眺望海景，巡訪隱藏漁村中的安默麗提琴工廠。

灣裡地區推出舢筏生態遊、馬車濱海遊及田園瓜牛樂三套遊程，提供觀覽二仁溪生態，搭乘馬車遊親水公園及田間採地瓜坐牛車等多樣選擇；喜樹社區則規畫喜樹小旅行、喜樹體驗趣兩項遊程，賞析萬皇宮國寶級匠師建築工藝與老街古厝巡禮，並推出限量紅龜粿製作及竹藝職人陳榮五竹藝DIY等體驗活動，希望大小朋友能親身感受最老文創團隊的文化傳承與樂趣。

區公所指出，意者可到公所臉書或上「Beclass」網站搜尋「2019鯤喜灣」，挑選喜愛的遊程參加，相關活動可洽詢專線：南區區公所（06）2635498，梁先生。

今年南區區公所邀請美食作家王浩一，將於3月17日、4月13日兩天，以灣裡美食為題...
今年南區區公所邀請美食作家王浩一，將於3月17日、4月13日兩天，以灣裡美食為題，辦理美食講座。記者邵心杰／翻攝
分享

文創
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

南迴安朔高架橋 巨蛇爬行山林

2019-03-09 00:07

北市「東引小吃」藏身巷弄 麵食滷菜一絕

2019-03-08 23:59

新北碧潭水舞曼妙登場 視聽盛宴54天

2019-03-08 23:25

苗栗縣後龍石滬維護 獲文化部補助3年

2019-03-08 22:18

屏東後灣獨特古法製鹽 社區巧妙轉化為觀光財

2019-03-08 19:06

台南學甲小麥節 明來賞花聞麥香

2019-03-08 00:09

二手衣改造 九旬嬤秀環保婚紗

2019-03-07 23:51

佛光山佛陀館 410件珍寶入地宮

2019-03-07 23:27

芭比是灣生？ 新北泰山娃娃產業文化館說故事

2019-03-07 23:19

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:12
看更多

熱門文章

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05

「比自己開車還要快」三峽往信義區跳蛙公車11日通車

2019-03-09 13:19

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

花蓮去年第4季地價動態 整體交易量明顯減少

2019-03-09 10:43

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35

含金量最高的展覽 500顆自然金見證基隆河淘金傳說

2019-03-09 09:04

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

南迴安朔高架橋 巨蛇爬行山林

2019-03-09 00:07

韓國瑜婦女節送李佳芬「快樂 雲淡風輕」

2019-03-08 23:56

沖之鳥海域還是去不了 漁民嗆以選票表達憤怒

2019-03-09 13:00

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

「韓包袋放」高雄旅展 周末假日搶商機

2019-03-09 00:18

北市「東引小吃」藏身巷弄 麵食滷菜一絕

2019-03-08 23:59

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

台中財政吃緊 勞退、勞健保統一匯市庫帳戶 引基層反彈

2019-03-08 22:27

影╱日本風車拉麵達人和平島現煮 民眾：好像到沖繩

2019-03-09 14:54

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

想種樹注意「適地適木」 免費領苗前先上網查詢

2019-03-09 09:05

新北碧潭水舞曼妙登場 視聽盛宴54天

2019-03-08 23:25

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

民眾太踴躍！台東林管處贈苗「秒殺」

2019-03-09 10:01

周錫瑋、朱立倫王不見王？金門立委大咖輔選話題多

2019-03-09 20:44

北市周日兩場路跑 市區道路、國道有交管

2019-03-09 11:42

漁電共生 台南七股養殖戶憂影響生計

2019-03-08 23:42

鼓勵生育 雲林生育津貼半年後將檢討

2019-03-09 12:05

他們紀念父親捐20萬助學 469位學子助學金湊齊了

2019-03-09 13:20

想吃牛肉麵... 異廚風味、家傳秘方 搶攻老饕胃

2019-03-08 23:06

斗六雲林溪掀蓋工程 下月將拆除中山停車場

2019-03-09 12:23

東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁

2019-03-09 14:32

阿里山花季假日 未預約團客遊覽車中午才能上山

2019-03-09 13:41

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top