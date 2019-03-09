鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市2019鯤喜灣樂活文化季，將於3月23、24日揭開序幕，南區區公所指出，今年度以「地方文化」、「體驗活動」及「灣裡美食」為三大主軸，提供精彩體驗遊程外，邀請美食作家王浩一主持美食講座，推出限時美食券促銷活動，意者可上南區區公所臉書粉絲團或上（https://goo.gl/UekDtD）查詢及報名。

區長朱棟說，灣裡地區眾多美食遠近馳名，歡迎各地饕客「作夥灣裡吃美食」！今年邀請美食作家王浩一，將於3月17日、4月13日兩天，以灣裡美食為題，辦理美食講座，同時，超過30個灣裡商家共同推出灣裡美食券，藉由折扣與聯合行銷模式，讓造訪遊客能大口享用灣裡美食。

此外，鯤鯓、喜樹及灣裡地區，分別推出地方文化及體驗活動，鯤鯓小旅行遊程將帶領遊客欣賞194巷藝術巷弄，走海景天橋眺望海景，巡訪隱藏漁村中的安默麗提琴工廠。

灣裡地區推出舢筏生態遊、馬車濱海遊及田園瓜牛樂三套遊程，提供觀覽二仁溪生態，搭乘馬車遊親水公園及田間採地瓜坐牛車等多樣選擇；喜樹社區則規畫喜樹小旅行、喜樹體驗趣兩項遊程，賞析萬皇宮國寶級匠師建築工藝與老街古厝巡禮，並推出限量紅龜粿製作及竹藝職人陳榮五竹藝DIY等體驗活動，希望大小朋友能親身感受最老文創團隊的文化傳承與樂趣。