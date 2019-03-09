廖國隆黑手神組裝 廢棄車用零件化身工藝品

2019-03-09 16:46 中央社 台中9日電



變速箱、排氣管、彈簧等廢棄車用零件在廖國隆的手上，轉變成水牛、鶴以及提琴手的工藝作品，打烊後的修車廠是廖國隆的黑手假日工坊，每件作品都是獨一無二的工藝品。

「在車庫中修車，以車庫為家，是許多男人的夢」，廖國隆和多數大男孩一樣，內心都裝著跟車有關的夢想。他說，以前常買二手車交給別人改裝，最喜歡的電影「終極殺陣」中，男主角開著改裝後的車在大街小巷穿梭，飆速的帥氣模樣始終烙印在他腦海中。

今年36歲的廖國隆原本就讀傳播學系，曾是個攝影師，5年前他結束北漂生活，婚後返回台中定居，參加勞動部勞動力發展署1200小時的職訓後，拿到修車業的敲門磚，3年前，開設了汽車修配廠，廖國隆展開夢想已久的黑手人生。

「這台車冷車發動時引擎有異音，進廠檢查看看」「把方向機惰桿再多調整半圈」，白天廖國隆忙著指揮、分配師傅們修車事項，接電話、寫訂單、聯絡客戶取車，忙碌工作直到夕陽下山才告一段落。

打烊後的修車廠，白晝的喧鬧被夜晚的靜謐取代，修車廠內的一隅，散落許多廢棄的修車零件，廖國隆一手拿起電焊槍、一手拿著電銲面具，在修車廠內開啟他的黑手工坊。

活塞、彈簧、變速箱等廢棄的車用零件，經他巧手組裝、焊接後，華麗變身為水牛、貓頭鷹、螞蟻甚至西洋劍武士，動物、昆蟲、人物等系列通通有。

蝸牛、水牛揹著青蛙、栩栩如生的模樣，讓不少走進修車廠的客人，看見排列一旁的作品，直呼「哇！看不出來你很有美術天份，很厲害」。

廖國隆偷偷透露，他以小螺絲、板手組裝成各種18禁的姿勢，18禁的工藝品最搶手，總是一推出就被好友們一搶而光，連他手邊都僅剩照片可紀念。

「藝術的創作來自無聊」廖國隆說，本身就愛動手做東西，加上修車廠內各式器具都有，1年前，他腦中突然閃過靈感，焊接活塞、板手、鐵鍊，完成了第一個作品「耶穌」，他本身沒有特殊信仰，只是那時剛好認識了基督教的朋友，所有創作都來自靈感。

黑手假日工坊的工藝品都只有一個，廖國隆笑說，每樣作品絕對是獨一無二，他不會刻意切割零件形體，多是依照零件形體組裝、焊接出每一個作品。

廖國隆的作品新奇逗趣，現在就連車廠內的師傅在修車時，廢棄零件也會特別為他保留，期待他做出下一個工藝品，廖國隆笑說，「腦中有靈感時，就會搜尋適合的零件製作，有時會少了一個零件，作品遲遲無法完工」。

黑手假日工坊不定期開張，卻已吸引一堆粉絲關注，只因廖國隆利用廢棄零件組裝的工藝品，總讓人眼睛一亮，直呼神奇。