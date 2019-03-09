傅氏大宗祠列歷史建築 大木獅座門枕石鼓顯珍貴

2019-03-09 14:39 中央社 雲林縣9日電



建於日治時期昭和10年（公元1935年）年的「元長傅氏大宗祠」獲登錄為歷史建築，除屋頂因漏水曾重修，內部陳設、供桌等依然如舊，其中大木獅座、門枕石鼓保存完整更顯珍貴。

雲林縣政府1月公告登錄「元長傅氏大宗祠」為歷史建築指出，傅氏大宗祠是雲林唯一傅姓宗祠，為傳統姓氏宗祠典型代表之一，格局、彩繪、洗石子仿作等具民間藝術特色，仍保存原有構造及樣貌，有傅氏家族在地傳承地域特質。

據「董頭衍派傅氏大宗祠族譜」，傅氏祖籍中國福建省泉州府南安縣董頭社，在清朝乾隆6年（1741年）由傅元使（俗名傅掌或傅元掌）渡台入墾白沙墩堡建居開族。

「傅氏大宗祠重修紀要」記載，昭和10年肇建宗祠，經50多年，年久失修於民國75年（1986年）遭颱風肆虐摧殘，破損不堪，以致屋頂漏水，經宗親會議決議以原貌重修，其餘內部不變如舊，於78年（1989年）中秋節竣工入火安座。

保有族譜及祖先入祀宗祠名錄的71歲傅松林說，傅氏宗祠除屋頂漏水重修，其餘內部陳設、祖先牌位、供桌、梁柱與雕刻等如舊，保存原有來自中國大陸材質與樣貌，連牆壁上雕刻的「祠銘」仍是1935年原貌，當時3名宗族代表傅蔴、傅趕及傅炎名字仍歷歷可見，只是久經歲月風霜，部分字樣難免斑駁。

傅松林驕傲地指著梁上獅座（大木獅座）及門枕石鼓（抱鼓門枕石）說，獅頭向內且背劍，有保護後代子孫平安的意思；門口兩側螺旋紋石鼓雕工精美，兩者都是無價之寶。

曾任傅氏大宗祠管理委員會主任委員的傅建心指著牆上「重修紀要」及高掛梁上的「版築流芳」匾額，述說著其中故事表示，3年前，中國大陸福建省姓氏源流研究會傅氏委員會、傅氏宗親聯誼總會及泉州海內外傅氏宗親聯誼總會到台灣，看到「重修紀要」記載傅氏祖籍，一行人當場感動落淚。

傅氏大宗祠內祖先牌位上，雕刻著「桃源舖官園董頭衍派」、「高曾祖考妣傅家歷世列位香座」，宗祠雕梁畫棟上獅座、門口石鼓護檻，牆壁上略見斑駁卻樣貌可辨的「祠銘」及老照片，都留下傅氏宗親渡台落腳雲林元長鄉珍貴見證。