尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



位於新竹縣尖石玉峰部落的秘境「老鷹溪步道」，因少有人跡，山徑天然原始，經常可見老鷹在上空盤旋。尖石鄉公所為推廣人文生態之旅，爭取1200萬元補助整修步道，經數月整修，7日在耆老祈福後正式啟用。

老鷹溪位於竹60-1線鄉道約6.5K處，發源自李棟山，是玉峰溪的支流，也是大漢溪上游的支流之一，步道入口緊鄰玉峰國小，老鷹溪步道長約1公里，沿途環境清幽，岩層奇特，動、植物生態豐富，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，單程約40分鐘，難度低，適合全家人同遊。

尖石鄉公所為提供旅客親近的步道環境，提昇鄉民的生活品質，去年向交通部觀光局爭取1200萬元辦理整修，並在去年10月動工。尖石鄉公所表示，經調查發現， 老鷹溪的名稱來自於泰雅族語Gong Qwali ，因流域生態豐富，老鷹經常在溪谷上方盤旋，等待時機抓取獵物。

另外，老鷹溪步道早年也是族人聯外交通的要道，日治初期還曾是躲避日軍砲轟的掩護地，當時日本人在現今魯壁和李棟山一帶設有駐軍，並架設大砲轟李埔等部落，泰雅族人都會跑到大砲無法直接轟到的老鷹溪地區躲避。

鄉公所指出，此次工程主要為改善原有步道700公尺、新設木棧道230公尺、設置導覽解說牌及2座觀景木平台，並採用懸臂棧道蜿蜒河道施工，同時在老鷹溪瀑布前，興建了兩座跨溪拱橋，在鋼構基礎上石砌、木造橋身，以配合整體自然景觀。