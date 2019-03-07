改造禮服讓媽媽穿幸福婚紗 退流行衣飾蛻變新潮

2019-03-07 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



婚紗業每年淘汰大批過時的婚紗和禮服，無形中製造大量垃圾，最後若送進焚化場燒毀掉，不只很可惜，且相當不環保。但只要經過巧手改造，賦予新生命和新價值，將可成為消費者經濟實惠的選擇和新愛。

吳鳳科大美容美髮造型設計系和社團法人台灣形象美學協會今天舉辦的溫馨傳情禮服改造走秀，展示由系上老師指導學生進行的禮服改造，不只是穿婚紗或禮服走秀圓夢，也將進一步推動二手衣改造，成為有市場價值的潮流。

第一個走秀是九旬夫妻黃夢花、黃陳瑞苑，早年經濟況不好，並沒有能力辦華麗隆重的婚禮，黃老先生深感遺憾和愧疚，今年是他們結婚70周年，吳鳳老師陳香伶改造白紗禮服，祝福這對相處1甲子以上的夫婦。

陳香伶另指導系上學生蔡美玉，替蔡同學的媽媽改造出全新款婚紗。蔡媽媽早年時先生常酒後家暴， 喝到中風後仍由蔡媽媽全心照顧10年後離世，單親的蔡媽媽辛苦扶養孩子長大，蔡同學也很上進，上大學後半工半讀。蔡美玉親自操刀，為媽媽設計造型、修改禮服，讓媽媽美美地展現，建立自信，希望媽媽可以找到第二春。

這次走秀亦結合陽光基金會，為燒燙傷患者的圓夢，張小姐17歲時在一場火災死裡逃生，全身燒傷面積達43%，曾一度萬念俱灰，在專業社工及復健師陪伴與鼓勵，復健路上越挫越勇，也透過家人的支持重新站起來。

張小姐當初結婚時並沒有穿著婚紗，覺得很遺憾。禮服改造由吳鳳老師李珮緹負責，張小姐與女兒們給人陽光熱情又正向，李老師用人體彩繪，凸顯的不一樣的心境外型，用紙雕手法創作兩件飄逸粉嫩系色彩給張小姐的兩位女兒一同走秀。