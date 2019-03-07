梧棲將增打卡新景點 台中港郵局老圍牆將有3D彩繪

2019-03-07 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中港郵局位於梧棲區四維路上，廳舍外圍牆斑駁老舊，頂寮里長鐘金水及地方居民反應後，立法院副院長蔡其昌今天和台中郵局副局長尤素真、台中港郵局經理郭廷豪及頂寮里里長鐘金水等人到場會勘，將編列預算50萬元，結合地方特色進行3D彩繪，預計今年年底會完成53公尺長的3D彩繪牆，成為打卡新景點。

蔡其昌表示，中華郵政公司在台中港這個地方占地大，去年他爭取完成台電梧棲服務所3D互動彩繪牆，獲得地方人士和遊客們肯定，而郵局剛好就在台電隔壁，占地面積比台電更大，地方人士期盼將這個地方的圍牆跟台電一樣來進行彩繪活化。，他和中華郵政公司商量，今天找里長和地方人士一起現勘，成功爭取預算，今年年底前要將台中港郵局外圍牆做整體彩繪活化。

副局長尤素珍表示，中華郵政公司很開心能配合地方活化工作，大家有志一同，未來將以在地特色並結合郵局的元素，把圍牆彩繪變成大家喜歡的在地新亮點。