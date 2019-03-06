高美館前館長李俊賢病故 「爐主」樹葬告別塵世

2019-03-06 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高美館前館長、藝術家李俊賢3月4日因病辭世，藝文界悼念哀戚，家屬表示不設靈堂、不辦告別式，採樹葬告別塵世。高美館長李玉玲表示，館內會先闢設空間播放藝術家盧昱瑞貼身紀錄李的影像作品；用一年時間依照俊賢館長性情，規劃一個呈現其深刻連結台灣土地意識獨特藝術成就的展覽。

李俊賢1957年生於台南麻豆，小學時遷居高雄，雄中畢業進入台師大美術系，在高中當美術老師，後來辭去教職到美國紐約市立大學藝術研究所攻讀碩士。1990年回國任教，因擁有當代、現代藝術創作背景及教學經驗，2004至2008年從高苑科大借調任高雄市立美術館館長，推動與國際藝術界接軌，促成高美館《藝術認證》雜誌創刊出版，並積極發展「南島當代藝術」。

李俊賢最鍾情的仍是藝術創作，於是辭去高美館長職務。他的創作觀著重於作品與群眾之間的溝通，希望具備社會功能和社會意義。高美館表示，李在風格上，早期偏向於單純「景觀」的描繪，塑造神秘、深沈而悠遠的意象；到紐約後，畫面呈現遼闊的景觀、低沈的色調，「歷史意象」取代了早期的「自然景觀」；因受紐約藝壇的衝擊，他從「空間意象」的觀照躍入「歷史意象」的思維中。近年的作品，則是以自己過去生活的經驗和其相關的環境為主，如高雄生活中的工廠、倉庫等工業都市的相關環境。

除了繪畫外，李俊賢在文字、漫畫、插畫、雕塑、電腦繪圖設計等藝術創作，以及藝術批評、展覽策畫、文化空間經營行銷等領域，也都有所表現。

李俊賢為人海派，在藝術圈人緣很好，一群在地藝術家組成了「打狗魚刺客」團體，李被尊暱稱為「爐主」。去年二月腦部膠質瘤發病，今年3月4日離世，遺孀林美秀表示，「將不設靈堂、不辦告別式，採樹葬，家庭安安靜靜地送走他，我會留一小米，在畫室種大樹，想念他流淚時可以有個依靠。」未來會辦紀念畫展，到時候再讓朋友來跟俊賢藝術相見歡。

高美館長李玉玲表示，懷念俊賢館長！不論是作為一位創作者、藝術評論、老師、策展人、館長，您都是大家心目中永遠的爐主。現在，您只是換一個高度跟我們一起前行，藝術的路上，我們還會一棒接一棒走下去。